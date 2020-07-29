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29.07.2020 - 10:21 |

Baklava tarifi ve malzemeleri | Ev Baklavası nasıl yapılır?

Baklava tarifi ve malzemeleri vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Türk mutfağının en özel tatlılarından biri olan Baklava, bayram günlerinde tüketilen tatlılar arasında yer alıyor. Kurban Bayramına sayılı günler kala bayram hazırlıkları da başladı. Bayram ziyaretlerinde ikram edilen tatlılar arasında yer alan Baklava tarifi ve malzemeleri araştırılıyor. Peki Ev baklavası nasıl yapılır, tarifi ve malzemeleri nelerdir?

Baklava tarifi ve malzemeleri | Ev Baklavası nasıl yapılır?
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Baklava tarifi ve malzemeleri vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Kurban Bayramına kısa bir süre kala Türkiye'nin 81 ilinde bayram hazırlıkları da başladı. Bayramda ikram edilen en önemkli tatlılar arasında yer alan Baklava, Türk Mutfağının en özel tatlıları arasında yer alıyor. Yufka, tereyağı, şerbet, Fıstık gibi malzemeler ile yapılan Baklava tarifini araştıran vatandaşlar evde baklava nasıl yapılıri tarifi ve malzemeleri nelerdir sorusu merak ediliyor. İşte ev baklavası tarifi ve malzemeleri...

EV BAKLAVASI TARİFİ VE MALZEMELERİ

BAKLAVA MALZEMELERİ

Mısır nişastası

200 gram margarin

250 gram robotta çekilmiş ceviz veya fındık

Aldığı kadar un

Yarım çay kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı sirke

1 adet kabartma toz

1 su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı süt

3 adet yumurta

Şerbeti İçin;

4 su bardağı şeker

5 su bardağı su

2-3 damla limon suyu

BAKLAVA NASIL YAPILIR?

Bir kabın içerisine 3 adet yumurtayı kırıp üzerine bir su bardağı sütü bir su bardağı sıvı yağı ,bir tatlı kaşığı sirkeyi ve yarım çay kaşığı tuzu ekleyip karıştırıp üzerine aldığı kadar un ilave ediyoruz.

Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edene kadar hamuru güzelce yoğuruyoruz.

Kulak memesi yumuşaklığında yoğurduğumuz hamuru 30 eşit parçaya ayırarak hamurları (ceviz büyüklüğünde) güzelce yuvarlıyoruz.

Yuvarladığımız hamurlardan 1 tane alıp üzerine mısır nişastası serpip oklava yardımı ile bir küçük tabak büyüklüğünde açarak kenarda bekletiyoruz.

Diğer kalan hamurları da aynı şekilde oklava ve mısır nişastası yardımı ile bir küçük

Tabak büyüklüğünde açıp üst üste onar onar biriktiriyoruz.İlk on parçayı nişasta ve oklava yardımı ile bir fırın tepsisi büyüklüğünde yufka şekli veriyoruz.

Ev baklavası püf noktaları

Baklava yufkasının çok ince açılması gerekir. Genellikle 40 kat yufka açılır. Yufkanın o kadar ince açılması durumunda da dayanıklı olabilmesi için yeterli miktarda yumurta kullanmanız gerekir. Hamurda sert buğday unu önerilir.

Baklavanın kıtır olmasını isterseniz hamura yarım limon suyu ekleyin.

Tereyağı baklavanın lezzetini artırır. Tereyağı tercih etmiyorsanız, süt oranı yüksek margarin de kullanabilirsiniz.

İçi ve üzerine serpmek için kullanacağınız Antep fıstığı ve cevizin taze olması gerekir. Mükmünde yeni hasat ürünler kullanın.

Mümkünse baklavayı odun ateşinde pişirmeniz gerekir. Bunun için hazırladığınız baklavayı mahallenizdeki fırında pişirtebilirsiniz.

Şerbete katacağınız çeyrek limon, şerbetin şekerlenmesini önleyecektir. Şerbeti yufkalar soğuduktan sonra dökmelisiniz. Yufkalar sıcakken dökerseniz hamurlaşabilirler. Soğukken dökerseniz baklava tam kıvamında olacaktır.

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