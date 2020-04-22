Balat Nerede? Balat'a Nasıl Gidilir? (2020)

Balat, tarihi açıdan bölgesinin en eski yerleşim yerleri arasında sayılmaktadır. Bu sebeple de ziyaretçilerine farklı dönem ve kültürlere ait değişik eserler sunabilmektedir.

Balat Nerede?

Balat, tarihi dokusuyla oldukça dikkat çeken bir semt olarak tanımlanmaktadır. İstanbul kadar eski sayılabilecek bu semt, Haliç kıyısına yakın bir konuma sahiptir. Fatih ilçesi bünyesinde bulunan Balat’a Ayvansaray ve Fener semtleri komşuluk etmektedir.

Balat’a Nasıl Gidilir?

Ziyaretçilerine farklı gezme rotaları oluşturan Balat’a ulaşımın en kolay yolu Haliç kıyısına gelmek olarak kabul ediliyor. Bu kapsamda şehir merkezinden kalkan çok sayıda otobüs Balat yakınlarına gelmektedir. Ancak Haliç’e ulaşımın en rahat ve konforlu yolu, Eminönü’nden kalkan otobüslerdir. Bu otobüsler sahil şeridini kullanarak ve kısa bir sürede Haliç kıyısına kadar gelmektedir.

Balat’a ulaştıktan sonra ilk olarak Rum mimarisi dikkat çekmektedir. Bu bölgede daha öncesinde Rumlar yaşadığı için semt, Rum kültürünü baskın bir şekilde taşımaktadır. Fener Rum Lisesi ve Ortodoks Patrikhanesi Balat’a gidildiğinde mutlaka görülmesi gereken yerler arasındadır. Balat’ın eski binalarına açılan küçük kafelerde de çay içip, geçmişe yolculuk yapma imkanı bulunmaktadır.