Balık burcu aşk hayatında nasıl biridir bilmek onunla olan iletişiminizi bambaşka bir boyuta taşıyacak. Bir Balık burcuna aşık oldunuz ancak ona karşı nasıl davranacağınızı bilmiyorsanız Astrolog Tuğba Karadayı sizler için yazdı.

Balık burçları gibi duygusal, hayalperest ve yaratıcı bir burcun en bilinen özelliği romantik olmasıdır. Balık burcuyla kurulacak olan iletişim hassas, duygusal ve ince bir iletişim olacaktır.

Balık burcu aşk hayatında daima fedakar, sınır koyamayan, teslimiyetçi ve bağımlı bir karakter olacaktır. Sizi koşulsuz sevgiyle sevecek Balık burçları, sizden başkasını düşünmeyecek kadar bağımlı olabilir. Hayatının merkezi olmanız muhtemel.

Arzusuyla aşkın doruklarında yaşamayı seven Balık burcu aşk hayatı daima tutkuludur. Bir Balık burcuyla birlikteyseniz muhteşem bir cinsel hayatınız olabilir. Hem fiziksel, hem zihinsel hem de duygusal olarak doyuma ulaşacağınız bir ilişki yaşayabilirsiniz.