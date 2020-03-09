Balık burcu kadını özellikleri nelerdir?
Balık burcu kadını ile birlikte olmadan önce bu özellikleri mutlaka bilmeniz gerekiyor. Astrolog Tuğba Karadayı balık burcu kadını özellikleri hakkında önemli bilgiler verdi.
Balık burcu kadını özellikleri hakkında bilmeniz gereken her şeyi Astrolog Tuğba Karadayı anlattı.
Balık burcu kadını özelliklerinden bahsedeceksek ilk sırada sezgisel ve mistik tarafından bahsetmeliyiz. Balık burcu kadınını hayatta sezgileri yönetir ve sezgileriyle yolunu bulur. Mistik konulara olan ilgisi de sezgisel tarafını besler.
Balık burcu kadını özellikleri arasında sayılması gereken bir başka şey vefakarlığıdır. Balık burcu kadını yaptığınız, paylaştığınız hiçbir şeyi unutmaz. Şefkatli olması da bir diğer pozitif özelliğidir. Balık burçları bu özellikleriyle çok iyi bir anne, dost, öğretmen, sevgili olabilir.
Balık burcu kadınları aynı zamanda uyumlu yapılarıyla bilinir. Arkadaş çevresi oldukça geniştir. Sezgileriyle doğru arkadaşları bulur ve onlarla keyifli vakit geçirmesini çok iyi bilirler.
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