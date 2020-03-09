Balık burcu olumsuz yönleri arasında belki de en yaygın olarak bilinen özelliği yani kırılgan olması yer alır. Balık burcu bazı olaylara gereğinden fazla alınganlık gösterebilir.

Balık burcunun kırılgan yapısı, onun çabuk üzülmesine neden olur.

Balık burcunun olumsuz yönlerinden bir diğer ise disiplinsiz olmasıdır. Balık burçları duygularıyla hareket eder. Duygularındaki değişim; onun tüm hayatını etkileyecektir.

Balık burcu, olaylarda tarafsız kalmayı beceremez, bu neden ile taraflı olması balık burcunun olumsuz yönleri arasında yer alacaktır.