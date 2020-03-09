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09.03.2020 - 17:51 |

Balık burcu sevmedikleri şeyler

Balık burcu sevmedikleri şeyler hakkında bilgi sahibi olmak onlarla ilişkinizi kolaylaştırabilir. Balık burcu sevmedikleri şeyler hakkında Astrolog Tuğba Karadayı bilgi verdi.

Balık burcu sevmedikleri şeyler

Balık burcu sevmedikleri şeyler hakkında öğreneceğiniz şeyler sizi ilişkide 1-0 öne geçirecek.

Balık burçları anlaşmazlıklardan asla hoşlanmaz. Uyumlu olmalarıyla bilinen Balık burçlarının sevmedikleri şeyler arasında anlaşmazlıkları sayabiliriz.

Balık burçlarının sevmedikleri bir başka şey katı kurallar ve disiplindir. Hassas Balık burçları için kendilerine hassasiyet gösterilmesini bekleyebilir. Bu nedenle katı kurallar ve disiplin Balık burcu sevmedikleri arasında ön sıralarda gelebilir.

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Balık burcu sevdikleri şeyler

Balık burçları ayrıca yüzeysellikten hoşlanmaz. Derin bir karaktere sahip oldukları, gizemli konuları irdelemekten hoşlandıkları için yüzeyselliğe gelemezler.

Balık burcu sevmedikleri arasında son olarak bireyselliği sayabiliriz. Birlikte hareket etmeyi seven Balık burçları için bireysellik kabul edilmez bir davranış olabilir.

 

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