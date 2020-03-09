Balık burcu yükseleni hakkında ipucu arayanlar için Astrolog Tuğba Karadayı Balık burcu yükseleni hakkında önemli bilgiler verdi.

Balık burcu yükseleni, Güneş burcu Balık olanlar gibi hassas ve duygusal bir yapıya sahiptir. Balık burçları aynı zamanda oldukça şairanedir. Hitabeti çok kuvvetli olduğu için sizi sözleriyle etkileyebilir.

Balık burcu yükseleninin bir diğer özelliği de yaratıcı olmasıdır. Balık burçlarının yaratıcılığı onları zaman zaman hayalperest yapsa da bu kariyerlerine oldukça fayda sağlayabilir. İlişkilerinde ise bazen kalplerini kırabilir.