Bamya Nasıl Temizlenir? En Kolay Yöntemler İle Bamya Temizleme

Bamya ülkemizde özellikle yaz aylarında en çok tüketilen sebzelerden bir tanesidir. Yaz aylarında marketlerde, pazarlarda rahatlıkla bulunabilir. Bamya temizleme konusunda da dikkat gerektiren sebzelerin başında gelir. Bu sebeple bamya temizlemek isteyen kişiler internet üzerinden bamya temizleme yöntemlerini araştırır ve en kolay bamya temizleme yöntemini bulmaya çalışır.



Bamya Nasıl Temizlenir?



Bamya güzel temizlendiğinde ve pişirildiğinde çok güzel olan yemeklerden bir tanesidir. Ancak bamyanın diğer yemeklere göre temizlenmesi ve pişirilmesi ile ilgili handikaplarından bir tanesi bamyanın salyalanmamasıdır. Birçok kişi bamya nasıl temizlendiğini bilmediği için bamya yemekleri de genellikle salyalanır. Bu sebeple bunu engellemek isteyen kişiler bamyanın temizlenmesini oldukça dikkatli yapmalıdır. Öncelikle bamya seçerken çok büyük bamyaların seçilmemesi önemlidir. Bundan sonra dikkat edilecek diğer husus ise bamyayı temizlemektir.



Bamya Temizlerken Dikkat Edilmesi Gereken Durumlar Nelerdir?



Bamya ayıklama işlemi aslında çok kolaydır. Ancak püf noktaları vardır. Bamyalar yıkandıktan sonra saplarının kesilmesi gerekir. Ancak bu aşamada sap kısımlarının tamamının kesilmemesine dikkat edilmelidir. Aksi takdirde pişirirken salyalanma meydana gelir

uç kısımlarının huni şeklinde kesilmesi de oldukça önemlidir. Bunun için bamya açacağı kullanmak gerekir. Böylece bamya ayıklama işlemi tamamlanmış olur.



Daha sonra bamya temizleme işlemi yapılarak tekrardan yıkanmalıdır. Üzerine bamya temizleme yapılır yapılmış olur.



Kuru Bamya Temizleme Yöntemi



Taze bamya yukarıda ki şekilde temizlenirken kuru bamyanın da temizlenmesinde dikkat etmek gereken noktalar bulunur. Kuru bamya temizleme işlemi taze varmaya göre farklı şekilde yapılmaktadır. Kuru bamya temizlemek için bamyalar avuç içinde sıkıştırılarak daha sonra havalandırılması ve tüylerin dökülmesi sağlanır. Bir diğer yöntem ise bamyalar haşlanırken içine sirke eklemektir. Böylece bamya temizleme işlemi yapılmış ve güzel bir yemek için hazırlıklar tamamlanmış olur.



Taze ve kuru bamya için farklı temizleme yöntemleri bulunmaktadır. Bamyanın salyalanmasını önlemek amacıyla bu temizleme yöntemlerine dikkat etmek gerekmektedir. Aksi taktirde çok lezzetli ve sağlıklı olan bamya yemeği tüketiminde de sıkıntılar yaşanır ve birçok kişi bu sebepten bamya yemeğini tüketemez.