Bar Nedir? Bar Kan Değeri Kaç Olmalı? Yüksekliği Ve Düşüklüğü Nedenleri

Kandaki bar değeri kan basıncını gösterir. Kan kalpten pompalanmaktadır. Kan damarlarda dolaşırken damarlara basınç uygulanmaktadır. Bu kan basıncı değeri hipertansiyon olarak da bilinmektedir.



Bar Nedir?



Bar insan vücudundaki kan basıncı değeridir. Kan basıncı ikiye ayrılır. Bunlardan birisi sistoliktir. İkincisi ise diastolik olmaktadır. Sistolik insan vücudundaki kalbin kasılıp kanın damarlara yollamasıyla oluşan kan basıncına denir. Diastolik ise kalbin gevşemesiyle hala damarlarındaki bulunan kan basıncıdır. Sistolik kan basıncına yüksek tansiyon denir. Diastolik kan basıncına ise düşük tansiyon denmektedir.



Bar Kan Değeri Kaç Olmalıdır?



18 yaşından büyük yetişkin kişilerde normal sistolik, yani büyük tansiyon en fazla 120 MM/HG olmalıdır. Bunun yanı sıra normal diastolik, yani küçük tansiyon ise normal sınırı en yüksek 80MM/HG olmalıdır. Hipertansiyon hastalarında kan basıncı değerleri normal değerlerin üzerinde çıkmaktadır. Bu da insan sağlığı için tehlikeli bir durum olabilir.

Bar Değeri Yüksekliği Belirtileri



- Sık idrara çıkma

- Görmede sıkıntılar yaşanması. Bulanık veya çift görme

- Bacaklarda oluşan şişlik.

- Nefes darlığı, halsizlik, yorgunluk ve isteksizlik.

- Kulakların çınlaması ve burnun kanaması

- Düzensiz kalp atışı ve bunun sonucunda kalp ağrısı yaşanması.

- Düzensiz kalp atışları

- Baş dönmesi ve baş ağrıları yaşlanması.



Bar Değeri Yüksekliği veya Düşüklüğü Nedenleri



Bar değerinin yüksek çıkması durumu kişilerde kan basıncının yüksek olduğu , yani tansiyonun yüksek olduğunu gösterir. Bu da kişilerin sağlık konularında çok tehlikeli bir durum olmasına sebep olmaktadır. Bar değerinin yükselmesinin sebepler aşağıda belirtilmiştir.



- Tuzlu gıdalarla sürekli beslenilmesi

- Kafa içindeki basıncın fazla olması

- Aort damarının kalpten çıktığı bölgenin dar olması

- Crohn be Cushing hastalığı

- Böbreklerdeki tümörler

-Şeker hastalığı

- Kolesterol yüksekliği

- Gebelik

- Kilo fazlalığı

- Alkol ve sigara tüketimi



Kandaki basıncın, yani bar değerinin düşük olması ise normal değerlerin altında çıkması durumudur. Kan basıncının düşük çıkması da çok üzerinde durulması gereken bir konudur. Kan basıncı değerinin düşük çıkmasının sebepleri aşağıda anlatılmıştır.



- Vücuttaki aşırı su kaybının oluşması

- Yanıklar

- Yetersiz beslenme durumu

- Kalp yetmezliği ve ana atardamarların kapak darlığı

- Gebelik

- Bacaklarda bulunan varisler

- Sepsis gibi enfeksiyon hastalıkları