Bartu İsminin Anlamı Nedir? Bartu Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Bartu ismi Türkçe kökenli bir addır. Özellikle eski Türk devletleri ne kadar uzanan ve önemli hükümdarlarının unvanı olarak da bilinen bir isimdir. Günümüzde ise erkek çocukları için kullanılan en özel ve güzel isimler arasında yer almaktadır.



Bartu Ne Demek?



Bartu hem isim hem de sözcük anlamı üzerinden etkileyici karşılığı bulunan kelimeler arasında gelmektedir.



- Eski Türk Kağanlarından biri (İsim olarak)

- Varlık, servet

- Varılacak yer, mesafe



Bu şekilde hem etkileyici tarihi ile beraber hem de beğeni toplayan anlamları üzerinden Bartu ismini çocuğunuz için kullanabilirsiniz. Sadece anlamları değil aynı zamanda okunuş ve telaffuz ile beraber yine sevilen bir isim olarak öne çıkıyor.



Bartu başka isimlerle de bir araya getirmek suretiyle güzel bir uyum sağlayan adlar içerisinde bulunuyor. Tabii isteğe bağlı olarak tek başına da güzel bir etki oluşturmaktadır.



Bartu İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



Son zamanların en popüler isimleri arasında yer alan Bartu için, pek çok kişi Kur'an'da geçip geçmediğini merak ediyor. Bartu Kur'an'da yer almamaktadır. Özellikle Türk tarihi açısından önemli bir yere sahip olan Bartu ismi, etkileyici anlamı üzerinden de beğeni toplayan bir isimdir.



Erkek çocuğunuz için hala bir isim arayışında iseniz, mutlaka Bartu ismini listeye ekleyebilirsiniz. Liderlik vasfı olan bir isim olarak öne çıkan Bartu, Heybetli okunuşu üzerinden de pek çok anne ve babanın sevdiği isimler içerisinde geliyor.