Sağlık

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerAlternatif Tıp Haberleri Baş ağrısına ne iyi gelir, nasıl geçer? Şiddetli baş ağrısını ne geçirir? (Evde doğal çözümler)
12.02.2020 - 10:34 |

Baş ağrısına ne iyi gelir, nasıl geçer? Şiddetli baş ağrısını ne geçirir? (Evde doğal çözümler)

Baş ağrısı günlük hayatta en çok karşılaşılan sağlık problemleri arasında yer almaktadır. Hal böyle olunca da baş ağrısına ne iyi gelir, şiddetli baş ağrısına evde çözüm yöntemleri nelerdir, baş ağrısını ne geçirir, iyi gelen şeyler nelerdir gibi sorular sık sık soruluyor. Zonklayıcı bir şekilde devam eden baş ağrısı günlük yaşantınızı kâbusa çevirebilir. Ancak evde uygulayabileceğiniz doğal yöntemlerle baş ağrısını iyileştirebileceksiniz. İşte baş ağrısına ne iyi gelir, baş ağrısına evde çözüm yöntemleri nelerdir sorularına verilen cevaplar…

Baş ağrısına ne iyi gelir, nasıl geçer? Şiddetli baş ağrısını ne geçirir? (Evde doğal çözümler)

Baş ağrısı günlük yaşantımızın neredeyse bir parçası haline gelmiş durumda. Her zaman kullandığımız ağrı kesici haplar, baş ağrısı için iyi bir tedavi yöntemi olmayacaktır.. Baş ağrısında ağrı kesicileri aşırı kullanmak, uzun vadeli çözümler getirmez.

Baş ağrısı sorunu birçok sebepten meydana gelmektedir. Sık sık baş ağrısı problemi ile karşı karşıya kalıyorsanız aşağıda vermiş olduğumuz nedenlerden en az bir tanesini yaşayarak baş ağrısı gelişmesine neden oluyor olabilirsiniz.

Baş ağrısını tetikleyen faktörler
1- Yoğun stres
2- Düşük kan şekeri
3- Uyku yoksunluğu
4- Dehidrasyon
5- Sürekli ağrı kesici içmek

Normal günlük rutinden kopma gibi durumlar baş ağrısına neden olan en önemli etkenlerdendir..
Baş ağrısı tedavilerinin etkililiği bazen baş ağrısının asıl nedenine değinmekle ilgilidir. Farklı sebeplerden kaynaklanan baş ağrılarını gidermenize yardımcı olabilecek pek çok doğal yöntem bulunmaktadır. Bu doğal yöntemlerin en iyi özelliği, etkili olmalarının yanı sıra yan etkilere neden olmamalarıdır.

İşte baş ağrısına ne iyi gelir sorusunun cevapları ve baş ağrısına evde çözüm yöntemleri…

Baş ağrısına suyla mücadele

Susuzluğun bir diğer önemli belirtisi baş ağrısı olarak karşımıza çıkmaktadır. Günlük su tüketiminiz 2 litrenin altında ise, baş ağrısı büyük olasılıkla dehidrasyona bağlıdır. Bu durumda, vücudunuzun su ihtiyacını karşılayarak baş ağrısından kurtulabilirsiniz.

Elma sirkesi

Baş ağrısına ne iyi gelir, nasıl geçer Şiddetli baş ağrısını ne geçirir (Evde doğal çözümler)

Malzemeler:

- 2 çorba kaşığı elma sirkesi
- 1 bardak sıcak su

Nasıl kullanılır?

• 1 su bardağı ılık suya 2 çorba kaşığı elma sirkesi ilave edin.
• İyice karıştırın.
• Baş ağrısından hızlı şekilde kurtulmak için yavaşça elma sirkesi suyunu için.

Bu içeceği günlük olarak tüketmek, vücudunuzdaki sıvıları dengeler ve böylece vücudunuzun susuz kalmasına engel olur.

Elma sirkesi, doğal ev ilaçlarının eski ustalarından biridir. Baş ağrısı dışında birçok doğal tedavi yöntemlerinde ilaç olarak kullanılmaktadır.

Limon suyu yöntemi

Baş ağrısına ne iyi gelir, nasıl geçer Şiddetli baş ağrısını ne geçirir (Evde doğal çözümler)

Malzemeler:

- Yarım limon
- 1 bardak sıcak su

Limon suyu yöntemi baş ağrısı için nasıl kullanılır?

Yarım limonu bir bardak sıcak suyun içerisine karıştırın.
Bu içeceği günde 2 kez tüketirseniz baş ağrısı sıkıntısından kurtulabilirsiniz. Limon suyu dehidratasyondan kaynaklanan baş ağrısını hafifletebilir. Limon suyu baş ağrısı ile savaşmanın yanı sıra aynı zamanda vücudun pH seviyesini dengeler ve sindirime de yardımcı olur. Limon suyu günlük olarak tüketildiğinde birçok bedensel işlevi düzeltebilen içecek olarak karşımıza çıkar.

Buz torbası yöntemi

Baş ağrısına ne iyi gelir, nasıl geçer Şiddetli baş ağrısını ne geçirir (Evde doğal çözümler)

Bireysel tercihler değişebilir, ancak genellikle migren hastaları soğuk uygulamayı tercih etmektedir. Öte yandan baş ağrısı, stresle veya soğuk algınlığıyla kendini gösterirse, sıcak uygulamaları da tercih edebilirsiniz.

Alın ve şakak bölgesine soğuk bir sıkıştırma uygulanırken, baş ağrısından hızlı bir şekilde kurtulmak için omuz arkasına sıcak kompres uygulanmalıdır. Etkili olması için uygulamayı tekrarlayabilirsiniz.

Soğuk uygulamalar buz torbaları veya naylon poşetlerle uygulanabilir. Ancak sıcak uygulamaları sıcak su veya sıcak su torbaları ile uygulamanız gerekmektedir.

Kahve ve çay yöntemi

Baş ağrısına ne iyi gelir, nasıl geçer Şiddetli baş ağrısını ne geçirir (Evde doğal çözümler)

Kahve ve çay da baş ağrısını hafifletmek için kullanılabilir. Bu iki içecek en popüler baş ağrısı çözümleri arasındadır.

Kahvenin içerisindeki kafein baş ağrısını azaltabilir. Enflamasyona uğramış kan damarları sinir uçlarına karşı baskı uyguladığında zonklama tipi baş ağrısı oluşur. Kafein, bu kan damarlarını daraltarak ağrıyı hafifletir. Kafein, ağrı kesicilerin vücutta emilmesini kolaylaştırarak baş ağrısının da hızlı bir şekilde etki göstermesine yardımcı olmaktadır.

Kahve ve çay baş ağrısı için nasıl kullanılmalıdır?

• Bir fincan çay içmek yatıştırıcı etkisi sayesinde muhtemelen baş ağrısını hızlı bir şekilde hafifletmeye yardımcı olacaktır.
• Zencefilli limon çayı, genellikle migren eşlik eden baş ağrısı ve mide bulantısı için etkili olabilir.

Eğer soğuktan kaynaklanan baş ağrısı çekiyorsanız, tarçın çayı da imdadınıza yetişebilir. Tarçın, , baş ağrısı için elementleri içerir ve magnezyum bakımından da oldukça zengindir. Tarçının içerisinde bulunan demir, kalsiyum ve diğer mineraller de migreni ve baş ağrılarını hafifletmeye yardımcı olur.

Aromaterapi yöntemi

Baş ağrısına ne iyi gelir, nasıl geçer Şiddetli baş ağrısını ne geçirir (Evde doğal çözümler)

Baş ağrısını hafifletmek için aroma terapi yöntemlerini deneyebilirsiniz. Nane, okaliptüs ve lavanta yağı gibi yağlar aromaterapi masaj tedavileri için uygun olabilir.
Nane ya oldukça rahatlatıcıdır ve acıyı bastırabilir. Baş bölgenizi rahatlatır ve yatıştırır. Ökaliptüs uçucu yağı ise, kan damarlarındaki şişmeyi azaltabilir, bu da baş ağrısını azaltmaya yardımcı olur.

Akupunktur noktaları

Akupunktur noktaları baş ağrısı ve çeşitli ağrıları önlemeye yardımcı olan Çin tedavi yöntemidir. Bu yöntem vücudun bir bölgesindeki belirli noktalarda baskı uygulayarak ve endorfin salınarak çalışır. Endorfinler ağrıyı hafifletmeye yardımcı olan doğal ağrı kesicilerdir.
Baş ağrılarından kurtulmak için çok az bir çaba sarf ederek kolayca Akupunktur noktalarına masaj uygulayabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey basınç noktasını bulmak ve üzerine yaklaşık 10 saniye sıkı bir baskı uygulamaktır.

Kaş arasındaki nokta

Kaşlar arasındaki orta noktada bulunan akupunktur basınç noktasını kolay bir şekilde bulabilirsiniz. Bu nokta, stres ve yorgunluğu giderir, stres ve yorgunluğun sebep olduğu baş ağrılarını hafifletir.

Burun ve göz yuvası arasındaki nokta

Bu akupunktur noktası burun köprüsünün ve göz yuvasının üzerinde, kaşlarınızın hemen altında bulunur. Stres veya soğuktan kaynaklanan baş ağrılarından kurtulmak için işaretçi parmaklarınızı kullanarak bu bölgeye baskı uygulayabilirsiniz.

Aromaterapinin faydaları nelerdir?Aromaterapi ruh sağlığına iyi geliyor mu? Ofis ortamında hangi uçucu yağlar kullanılabilir? Alerji sorunu olanlar hangi uçucu yağları kullanabilir? Aromaterapist Aslı San Bilgin aromaterapinin faydaları hakkında bilgiler verdi.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

İkili ilişkilerde mücadele içine girebilirsiniz. Eşinizle ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. Sorumluluklarınız gündeme gelebilir. Başarı için daha fazla çaba göstermeniz gerekebilir. Ailevi konularda duyarlı olmanız gereken zamanlardasınız.  Acele etmeden karar vermeniz gereken durumlar ortaya çıkabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma hayatınızdaki sorumluluklarınızla ilgileneceğiniz bir gündesiniz. Sağlam olacak temeller atmak için çaba sarf edebilirsiniz. Bu nedenle iş arkadaşlarınızla mücadele içinde olacağınız zamanlar var. Gün içinde alternatif planlar yapmanız gerekebilir. Aile ve güven konuları ön plana çıkabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Keyif aldığınız konulara yaratıcılığınızı katmak isteyeceğiniz zamanlar var. Aşk hayatınızla ilgilenmek isteyebilirsiniz. Güzel olan şeyler için harcama yapabilirsiniz. Gün içinde hobilerinize zaman ayırmak size iyi gelecektir.  Sorumlu olduğunuz konularda kendinizi rahat ifade edebilirsiniz. Ailevi konular sizi meşgul edebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Evinize ait konular gündeminizi meşgul edebilir. Gün içinde emlak konularıyla ilgilenebilirsiniz. Ailenizle ilgili güven konularında stresli durumlar yaşayabilirsiniz. Geçmişe yönelik olaylarla ilgili alınganlık olabilir. Sorumlu olduğunuz konularda acele etmeden kararlar almalısınız. Bazı olaylar için temeller atmak isteyebileceğiniz bir gündesiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gündeminiz ailevi konularla meşgul olabilir. İş hayatınızda iletişimi yoğun bir gündesiniz. Sorumlu olduğunuz konuların daha sağlam olması için çalışacağınız zamanlar var. Gün içinde kendinizi çok rahat ifade edebilirsiniz. Yakın çevrenizle ilgili konularda fazla duygusal davranabilirsiniz. Akışta kalmaya özen gösterin.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde maddi kaynaklarınızla ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Kişisel yeteneklerinizi işinizi sağlamlaştırmak için kullanabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda ilerleme sağlamak için daha rahat koşullar söz konusu. Ailevi olaylarda kendinizi rahat hissetmeyebilirsiniz. Duygusal olaylara karşı temkinli davranabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün kendinizle ilgili yeni niyetler ortaya koyabilirsiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konulara yoğunlaşacağınız zamanlar olabilir. İlişkiler ön plana çıkabilir. Ailedeki hassas konularla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Uğraştığınız konularda daha fazla büyümek isteyebilirsiniz. Bunun için uygun koşullar yakalayabileceksiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün elinizde olmayan nedenlerden dolayı kayıplar yaşayabilirsiniz. Ailevi konular gündeminizi meşgul edebilir. Güven ve korunma konularında stresli durumlar karşınıza çıkabilir. Kabullenme içine gireceğiniz zamanlar olabilir. Kendi iç dünyanızla ilgili konulara yönelebilirsiniz. Uğraştığınız işlerde dikkatinizi kaybetmemeye özen gösterin.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gelecekle ilgili ümitleriniz için yeni temeller atmak isteyebilirsiniz. Sosyal konuların ilginizi çekeceği zamanlar içindesiniz. Meslek grubunuzdan arkadaşlarınızla görüşmek size iyi gelebilir. Sorumlu olduğunuz konularda ilerlemek isteyebilirsiniz. Bunun için iş hayatınızda alacağınız destekleri iyi değerlendirmeye çalışın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İş hayatınızda sorumlu olduğunuz konularda ilerleme kaydetmek isteyebilirsiniz. Bugün üstlerinize kendinizi daha iyi ifade edebilirsiniz. Hedeflerinize ulaşmak için yaratıcılığınızı kullanacağınız zamanlar var. Ailevi konular zaman zaman gündeminizi meşgul edebilir. İhtiyatlı olmanızda yarar var. Acele kararlar vermeyin.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yeni ufuklara açılmak, yeni başlangıçlar yapmak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Sorumlu olduğunuz konularda bütünü daha rahat görüp, rahatça ilerleyeceğiniz zamanlar var. Gün içinde düşüncelerinizi paylaşmak için arkadaşlarınızla programlar yapabilirsiniz. Ailevi konularla ilgilenmeniz gereken durumlar olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün ortaklı para konuları gündeminizi oluşturabilir. Parasal konulardan dolayı bağlayıcı koşullar oluşabilir. Endişe duyduğunuz konularla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Yatırımlarınızla ilgili yenileme yapmak isteyeceğiniz zamanlar olabilir. Güven ve korunma konularıyla ilgili krizler yaşayabilirsiniz, dikkatli olmanızda fayda var.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Ayşegül Kartal
Ayşegül KartalAşkın hikayeleri…
Yeşim Mutlu
Yeşim MutluAşka küsmek olur mu?
Dr. Burak Toprak
Dr. Burak ToprakDikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu
Astrolog Aslıhan Kozluca
Astrolog Aslıhan Kozluca14 Şubat ve Juno
Doç. Dr. Cem ARITÜRK
Doç. Dr. Cem ARITÜRKEn tehlikeli arkadaş: Sigara
Yaşam Koçu ve Yoga Eğitmeni Sevil Eskicioğlu Özkal
Yaşam Koçu ve Yoga Eğitmeni Sevil Eskicioğlu ÖzkalOnline Dating’e Önyargımız
Herbalist Tarkan Güveloğlu
Herbalist Tarkan GüveloğluVirüslere bitkisel kalkan!
Nefes ve Yaşam Koçu Sibel Kavunoğlu
Nefes ve Yaşam Koçu Sibel KavunoğluBirimiz hepimiz için!
Merve Yılmaz Çelik
Merve Yılmaz ÇelikVeee Oscar 2020 gerçekleşti...
Nur Demir
Nur DemirAhh o yanlış dualar!
En Çok İzlenen Videolar
Eda İle Ne Konuştuk? - Adil YıldırımEda İle Ne Konuştuk? - Adil Yıldırım
Constance Leyla ile Sevgililer Günü MakyajıConstance Leyla ile Sevgililer Günü Makyajı
Sevgilisi olmayanlar Sevgililer Günü'nü minimum hasarla nasıl atlatabilir?Sevgilisi olmayanlar Sevgililer Günü'nü minimum hasarla nasıl atlatabilir?
Partnerimizin sevmediğimiz özelliklerini nasıl değiştirebiliriz?Partnerimizin sevmediğimiz özelliklerini nasıl değiştirebiliriz?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Baş ağrısına ne iyi gelir, nasıl geçer? Şiddetli baş ağrısını ne geçirir? (Evde doğal çözümler)

Baş ağrısına ne iyi gelir, nasıl geçer? Şiddetli baş ağrısını ne geçirir? (Evde doğal çözümler)

Mükemmel Sevgililer Günü görünümü için 4 güzellik ipucu

Mükemmel Sevgililer Günü görünümü için 4 güzellik ipucu

Tok tutarak enerjinizi tavan yaptıracak 6 süper besin

Tok tutarak enerjinizi tavan yaptıracak 6 süper besin

İlişkilerde karar gerekiyor

İlişkilerde karar gerekiyor

Sıradaki Haber