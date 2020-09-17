Başak’ta yeniay var

Bugün ne yapılabilir? Bugün saat 14:00’te Başak burcunda yeniay gerçekleşiyor. Yeniay ile birlikte hızlanan bir iletişim ve hareketlilik içine giriyoruz. Bu dönemde yeni şeyler keşfetmek, işlerimizi düzene koymak ve uyum göstermek konularında daha hızlı kararlar alabiliriz. Bugün yeni fikirler, yeni yaklaşımlar öğrenmek ve kendimizi geliştirmek için fırsatlardan yararlanabiliriz.

Nelerden kaçınmalı? Henüz koşullar çok net olmasa da yeniliklere oldukça açığız. Ancak beklenmedik durumları da hesaba katmak gerekebilir. Aniden gündeme gelen fikir değişiklikleri nedeni ile bizi geren, acele ettiğimiz gelişmeler içinde de olabiliriz. Özellikle öğle saatlerinde konsantre olmak zor olabilir. Günün geç saatlerinde ilişkiler üzerinde daha çok düşünebiliriz.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 10/Geyik Sorumluluklarımızı ihmal etmeyelim. Mayalara göre Geyik günündeyiz. Bu gün burcu hassasiyeti, sanatı, işbirliğini ve cömertliği anlatır. Başkalarına hizmet ve yardım edebileceğimiz bir gündeyiz. Duygusal alanda daha mutlu ve olumlu ilişkiler geliştirebiliriz.