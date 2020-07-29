Bayrama özel hazmı kolay ve sağlıklı et yemeği tarifi

1. Et ve tatlılarda porsiyon kontrolü yapılmalı. Unutulmamalı ki yüksek kırmızı et tüketimi aynı zamanda yüksek yağ tüketimi demektir.

2. Eti yerken yemeklere ara vermek önemli. Bu durum bir anda yemeğe yüklenip sindirim problemleri çekmenizin de önüne geçecektir.

3. Etlerin ızgara veya haşlama olarak tüketilmesi sağlık açısından çok daha doğru bir yöntem olacaktır. Bu yüzden kızartmalar yerine etler sebzelerle birlikte tavada veya fırında pişirilebilir.

4. Et ile yapılan yemeklerde ilave yağ eklenmesine gerek yok. Etin doğal yapısındaki yağ, pişirme işleminde yeterli olacaktır.

5. Etin pişirildiği tavanın yanmamış olmasına ve etin tavada veya fırında çok uzun süre kalmamasına dikkat edilmeli. Eğer çok uzun süre kalırsa kömürleşme olacağı için kanserojen etkisi artacaktır.

6. Enfeksiyon riskine karşı etler çiğ veya az pişmiş şekilde tüketilmemeli.

7. Etler büyük parçalar şeklinde değil tüketilecek porsiyonlarda kısa vadede -2 derecede, uzun süre saklama koşullarında ise -18 derecede saklanmalı.

8. Etler 1 gün dinlendirilmeli.

9. Sakatatlardan uzak durulmalı. Yüksek kırmızı et tüketimiyle birlikte kolesterol seviyesinde yükselmeye neden olabilir.

10. Bayram süresince tatlı tüketimine dikkat edilmeli. Şekerli ve şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlılar tüketilmesi çok daha sağlıklı olur.

Hem hazmı kolay hem sağlıklı bir tarif olarak ‘Bayram özel et tarifi’

Malzemeler

1 gün dolapta bekletilmiş 150 gr et

1/2 domates

6-8 adet mantar

1 orta boy soğan

4 gün kurusu/kuru kayısı

12-14 adet çiğ badem

1 orta boy kabak

Zeytinyağı

1/2 limon kabuğu

Yapılışı

Dolapta dinlendirilmiş etinizi haşlayın. Az zeytinyağında önce soğanı ardından bademi 2-3 dakika kavurun, üzerine 6-8 mantarı ve kabağı ilave edin. 3-4 dakika kavurduktan sonra ince dilimlenmiş gün kuruları ile karışımı soteleyin. Soteleme işlemi bittikten sonra karışımın üzerine haşladığınız eti ilave edin. 1 kahve fincanına yakın et suyu ve 1/2 domates rendesini karışıma ilave edip kapağını kapatın. Yaklaşık 6-8 dakika pişirin. Afiyet olsun...