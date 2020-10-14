Beauty Omelette kışa hazır
Koleksiyonlarında kalite, sadelik ve şıklığı ön planda tutan Beauty Omelette'nin merak edilen sonbahar-kış koleksiyonu satışa sunuldu. Klasiğin günümüze uyarlanmış halini tüketiciyle buluşturan Beauty Omelette, bu tarzını yeni sezon koleksiyonuna da yansıttı.
Yün ağırlıklı kazaklar ve ceketler, kaşe kabanlar, saten ve kanvas pantolonlar, saten gömlek ve elbiseler, kaşe ve denim ceketler, tulumlar, sweatshirtler, kokteyl elbiseler, peluşlu ayakkabı ve botlar yeni sezon ürünleri arasında farklı alternatiflerle yer alıyor.
Beauty Omelette yeni sezonda camel, gri, siyah ve lacivert tonları hakim.
Planet B Koleksiyonu okyanuslardaki kirlenmeye dikkat çekiyor
Beauty Omelette'in yeni sezon ürünleri arasında doğaya ve okyanustaki kirlenmeye dikkat çeken özel bir koleksiyon da bulunuyor.
Okyanuslara her yıl 12 milyon ton plastik döküldüğü gerçeğinden yola çıkan marka, denizlere atılan pet şişelerden üretilen giyilebilir polyester ve doğal pamuk karışımlı kumaştan Planet B koleksiyonunu tasarladı.
Planet B koleksiyonunun geliri, Unicef ile tüm dünyadaki çocuklar için temiz suya dönüşüyor.
Temiz bir doğa vurgusu yapan Planet B Koleksiyonunda tişört ve sweatshirt çeşitleri yer alıyor.