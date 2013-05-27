Bebeğin beyin gelişimi bu gıdalara bağlı!

Lancet isimli dergide yayınlanan araştırmaya göre; çocuklarda düşük IQ ve ilkokul çağına gelindiğinde görülen okuma zorluğunun sebebi hamilelik döneminde az iyot alınması.



İyot, özellikle beyin gelişiminde önemli rol oynayan, vücudun gelişimi ve enerji kullanımını dengeleyen tiroid bezi için gerekli bir maddedir.

Hamilelikte normalde olduğundan %50 daha fazla iyoda ihtiyaç duyulur. Çünkü hamilelikte tiroid hem sizin hem de bebeğiniz için hormon üretmelidir. Bebek büyüdükçe iyot ihtiyacı da devam eder. Doğumdan sonra anne sütü aracılığıyla bebeğin ihtiyacı karşılanır.



Temel iyot kaynaklarından biri süttür. Hamilelikte gerekli iyot miktarı günlük 250 mikrogramdır. Hamileler haricinde yetişkinler günlük 150 mikrogram iyot almalıdır.



Süt, yoğurt, yumurta, peynir, balık, kümes hayvanlarının eti, ekmek, meyveler ve sebzelerde bulunan iyot gelişim için çok önemlidir. Organik sütteki iyot miktarı normal sütten %42 daha azdır.