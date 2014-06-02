Bebeğin sinir sistemi için şart!

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Buket Saçkıran, anne adaylarına doğum öncesi önemli bilgiler verdi. Saçkıran, vücutta depolanmayan folik asitin hamile kalmadan iki ay önce ve doğumdan sonraki iki ay boyunca kullanılmasının bebek gelişimi için önemli olduğunun altını çizdi.



“KAN DEĞERLERİNİ ÖLÇTÜRMELİLER”



Kadınların her yıl yaptırması gereken ve rahim ağzı kanserini tarama testi olan Smear testinin de hamilelik öncesi uygulanması gerektiğine dikkat çeken Saçkıran, şöyle konuştu: “Anne adayları hamile kalmadan önce, kan değerlerini de ölçtürmelidir. Karaciğer, böbrek, şeker hastalığı, kansızlık veya tiroidle ilgili sistemik bir rahatsızlığı bulunup bulunmadığının belirlenmesi gerekir. Eğer bayan aşırı kilolu veya zayıfsa ideal kilosuna dönmeye çalışmalıdır.”



“HAMİLELIK BİR RAHATSIZLIK DEĞİLDİR”



Hamileliğin bir rahatsızlık değil fizyolojik doğal bir süreç olduğu bilgisini veren Dr. Buket Saçkıran, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bayanlar gebelik tespit edildiği zaman normal yaşantılarına ve yeme düzenlerine devam etmeli. Çünkü hamile bir bayan gebelik boyunca normal beslenmeye ek olarak fazladan 200 -300 kilo kaloriye daha ihtiyaç duyar. İdeal hamilelikte alınması gereken kilo 12-14 kilodur. Fazlası anne sağlığı için risklidir.”



Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Buket Saçkıran, son olarak sigara, alkol kullanımının kesilmesi ve kafein kullanımının azaltılmasının da anne ve bebek sağlığı için önem taşıdığını sözlerine ekledi.