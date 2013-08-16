Bebeğinizin boyunu doğmadan önce öğrenin!

Uygulamanın geliştiricilerinden Dr. John Herzenberg, " Bu uygulamayı büyüme bozukluğu olan çocukların tedavisinde kullanmaları için doktorları düşünerek geliştirdik. Örneğin bir bacağının daha uzun olduğu öngörüldüğünde çocuk yetişkinliğe ulaştığında iki bacak arasındaki fark önceden hesaplanabilecek ve buna göre bir tedavi uygulanabilecek," dedi.



Hamileler tarafından da kullanılabilecek uygulama bebeğin doğumdaki boyunu hesaplamaya yarıyor.