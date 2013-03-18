Bebek isteyenlere özel “soğutuculu iç çamaşırı”
ABD’li Josh Shoemake bebek sahibi olmak isteyenlere özel soğutuculu iç çamaşırı icat etti. Peki, bu çamaşır nasıl oluyor da bebek sahibi olma şansını arttırıyor?
Bebek sahibi olmak isteyen erkeklerin şansını arttırmak için testislerini serin tutmaları gerektiği bilinen bir gerçektir. Vücut ısısının biraz altında sperm hücreleri daha sağlıklı olur. Kendisi de eşini hamile bırakmakta sorun yaşayan ABD’li Josh Shoemake, sorunun çözümünü ilginç bir iç çamaşırı tasarlayarak bulmuş. “Snowballs” ismini verdiği ürüne yerleştirdiği özel cepler ve içine konulan jel soğutucular testisleri serin tutuyor ve böylece sperm sayısını arttırıyor.
Bebek sahibi olmak isteyen ancak çabaları sonuç vermeyen bir arkadaşından esinlenen Shoemake, olayı şöyle anlatıyor: “ 1 yıl süren sonuçsuz çabaların ardından gittikleri doktor arkadaşıma testislerini soğuk tutması gerektiğini söyledi. Başta garip gelen bu yöntemi uyguladıktan kısa bir süre sonra eşi hamile kaldı.”
MailOnline’a konuşan Shoemake, araştırmaların soğutma yöntemini desteklediğini belirtiyor.