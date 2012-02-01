Bebek kıyafeti nasıl seçilir?

Bebeğinizin tahmin ettiğinizden de hızlı büyüyeceğini göz önünde bulundurursak farklı ölçülerde ancak gereğinden fazla kıyafet almanız önerilmez.



İlk 3 ay için 0 beden bebek kıyafetleri yeterli olacaktır. Kolları uzun gelse de kıvırarak giydirebilirsiniz.



Bebek kıyafeti alırken önünün düğmeden ziyade çıtçıtlı olmasına özen gösterin. Bu sayede düğmelerin kopup bebeğinizin boğazına kaçmasını önlemiş olursunuz. Kapüşonlu kıyafetler bebeğinizin üşümemesi için uygun olacaktır. Alttan çıtçıtlı tulumlar da altını kolayca değiştirmeniz için gereklidir.



Bebeklerin sıcak tutulması gerekir. Tek bir kalın tabaka halinde değil ince katmanlar şeklinde giydirin. Ancak fazla giydirmemeye de özen gösterin. Aksi takdirde hasta olmasına neden olabilirsiniz.



Bebek kıyafetlerinin % 100 pamuk olduğundan emin olun. Bebeğinizin cildini tahriş edecek malzemelerden üretilmiş kıyafetlerden kaçının.