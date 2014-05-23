Bebekler anne karnında yalnız değilmiş!
ABD'de yapılan araştırmada, sağlıklı hamilelerin plasentalarında çeşitli bakteri topluluklarının yaşadığı görüldü.
Amerikalı bilim adamları, plasentadaki bakterilerin büyük bölümünün herkeste rastlanan “iyi mikropların” oluşturduğunu belirledi. Öte yandan, plasentada söz konusu mikrobiyal koloni yapılanmasının, erken doğum üzerinde rol oynadığı bildirildi.
Houston’da Baylor Tıp Fakültesi’nde görevli doktor Kjersti Aagaard, araştırmanın hamilelik ve erken yaşamın, tamamen steril durumlar olarak düşünülmemesi gerektiğini ortaya koyduğunu söyledi.
Aagaard’ın, Teksas Çocuk Hastanesi’nden meslektaşlarıyla ortaklaşa yürüttüğü araştırma çerçevesinde, bağışlanan 320 plasentayı incelediği belirtildi.
Kjersti Aagaard, plasentanın mikroplarla beraber hareket etmediğini, sadece düşük seviyede mikrobu barındırdığını vurgulayarak bunlar arasında sağlıklı kişilerin bağırsaklarında yaşayan E. koli türlerinin yer aldığını söyledi.
Erken doğum yapan kadınlardan alınan 89 plasentada açıkça yararlı olduğu bilinen bazı bakterilerin seviyelerinin önemli ölçüde düşük olduğuna dikkati çeken Aagaard, plasental mikrobiyomun en çok ağızda sıkça rastlanan bakterilere benzediğinin keşfedilmesi karşısında şaşırdığını sözlerine ekledi.
İnsanların vücutlarını trilyonlarca mikropla paylaştığı ve bakterilerin büyük bölümünün, özellikle bağırsaklardakilerin kişilerin sağlıklı kalmasında kritik rol oynadığı biliniyor.
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