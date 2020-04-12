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12.04.2020 - 22:25 |

Bebeklerde İdrar Yolu Enfeksiyonu Belirtileri Neler? İdrar Enfeksiyonu Nasıl Anlaşılır?

Bebeklerde idrar yolu enfeksiyonu hakkında bilgileri pek çok ebeveyn merak etmektedir. Öncelikle bebeklerde idrar enfeksiyonu yolu nedir öğrenmek gerekir. Daha sonra da diğer konular hakkında bilgi alınabilir. İşte bebeklerde idrar enfeksiyonu belirtileri neler? İdrar enfeksiyonu nasıl anlaşılır sorularının cevabı.

Bebeklerde İdrar Yolu Enfeksiyonu Belirtileri Neler? İdrar Enfeksiyonu Nasıl Anlaşılır?

İdrar yolu yani üretra, idrarın idrar torbasından sağlıklı biçimde çıkmasını sağlayan tüp olarak bilinir. Bu tüp üzerinden idrar torbasına taşınan bakteriler, neticede idrar yolu iltihabı ortaya çıkarmaktadır. Özellikle kız bebeklerde idrar enfeksiyonu daha fazla görünür. Bunun temel nedeni ise kız bebeklerde bulunan tüpün, erkek bebeklere göre daha kısa olmasıdır. Bu yüzden bakteriler kız bebeklerin idrar torbasına daha hızlı ve kolay şekilde taşınır.

Bebeklerde İdrar Enfeksiyonu Belirtileri Neler?

Bebeklerde idrar enfeksiyonu belirtileri ise pek çok farklı durumda anlaşılabilmektedir. Hem minik yavruların bireysel tepkileri hem de fiziksel açıdan belirtiler idrar enfeksiyonu olasılığını gün yüzüne çıkarır.

- Çiş yaparken ağlama,
- Durup dururken ağlama krizi,
- Kötü kokan idrar,
- Karın ağrıları,
- Kırmızı renkli idrar yapılması,
- İdrar kaçırma,
- İştahsızlık,
- Gelişme geriliği,

Bu gibi sebepler bebeklerde idrar enfeksiyonu olduğunu ortaya çıkarmaktadır. Mutlaka böyle durumlarda minik yavrular hemen uzman doktor kontrolü altına alınmalıdır.

İdrar Enfeksiyonu Nasıl Anlaşılır?

Hem bebek hem de çocuklarda ortak şekilde bazı etkiler, idrar enfeksiyonunun nasıl anlaşılacağına dair yönlendirme gerçekleştirir. Böylece minik yavrunun yaşadığı idrar enfeksiyon problemine karşı hemen doktora başvuru yapılabilir.

- Bebeklerde yaşanan huzursuzluk,
- Kusma ve ishal durumu,
- Karında şişlik,
- Yeni doğan bebeklerde uzamış sarılık,
- İştahsızlık ile beraber gelen beslenme bozukluğu,
- Zaman içerisinde kilo alma konusunda yavaşlama,
- Vücut ısısında meydana gelen düzensizlik,
- Sebepsiz yere yükselen ve bir türlü düşmeyen ateş,

Bebeklerde bu tür belirtiler idrar enfeksiyonu konusunda en önemli bulgulardır. Tabii bebeklerin yanı sıra çocuklar için idrar enfeksiyon açısından nasıl anlaşılacağına dair belirtiler değişkenlik gösterebilir.

- İdrar yaparken ağrı ve yanma ile sızı,
- Sık idrara çıkma,
- Karnın alt kısmında ağrı,
- Acil işeme isteği,
- Tuvalete gitmeden önce idrar kaçırma,
- Kötü koku, anormal renk ve kanlı idrar,

Bebek ve çocuklar için bu gibi etmenleri tekrar etmek suretiyle, en kısa sürede doktora başvurulması gerekmektedir.

 

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