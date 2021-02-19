Bebeklerde Sünnet Ne Zaman Yapılmalıdır? Yenidoğan Sünneti Sağlıklı Mıdır?

Sünnet, erkek çocukları için oldukça önemli bir durumdur. Belli bir yaştan sonra yapılan sünnet işlemleri çocuklarda travma oluşmasına neden olabilmektedir. Bu sebeple bu işlemin mümkün olan en erken dönemde yapılması çok daha doğrudur.



Bebeklerde Sünnet Ne Zaman Yapılmalıdır?



Sünnet işlemi istenen her yaşta yapılabilmektedir. Fakat sünnet işleminin cerrahi bir operasyon olduğu unutulmamalı bu sebeple de ameliyat ortamında ve uygun koşullarda yapılması gerekmektedir.



2-4 yaş aralığındaki çocuklarda sünnet yapılması önerilmemektedir. Bunun sebebi de bu yaş aralığında çocuklar kendi cinsiyet kimliklerini ve genital organlarını tanımaya başlamaktadırlar. Bu sebeple bu dönemde genital organa yapılacak bir müdahale çocukların psikolojilerinin olumsuz olarak etkilenmesine sebep olabilmektedir.



Doktorlar tarafından sünnetin bebeğin doğumdan sonra hastaneden çıkmadan yapılması ya da ilk bir aylık dönemde yapılması uygun görülmektedir. 2 yaşına kadar sünnet yapılmaması durumunda, sünnetin 6-7 yaşından sonra yapılması önerilmektedir.



Sünnet Yaptırmanın Avantajları



Sünnet yaptırmanın sağlık açısından pek çok avantajı bulunmaktadır. Bunlar;

● Yeni doğan erkek bebeklerin üriner enfeksiyon kapmasını 7 ile 10 kat arasında azalmasını sağlar.

● Sünnet derisinin iltihaplanması gibi pek çok hastalığın ortadan kalkmasını sağlar.

● Cinsel yollar ile bulaşan hastalıkların ve kanser olasılığının ortadan kalkmasına yardımcı olmaktadır.

● Sünnet derisinin dar olması gibi hastalığın ortadan kalkmasını sağlar.

● Penis kanseri riski oluşumunu engellemektedir.

Yenidoğan Sünneti Sağlıklı mıdır?



Yeni doğan bebeklerde sünnetin hemen yapılması ileride hatırlamadığı ve bir travma oluşturmayacağı için oldukça avantajlı bir durumdur. Bunun yanında yeni doğan bebeklerde sünnet lokal anestezi ile yapılan küçük bir cerrahi operasyondur. Bu nedenle de bebeğin sünnet işleminden önce ya da sonra aç kalmasını gerektirecek bir durum bulunmamaktadır.



Yeni doğan bebeklerde ameliyat yerinin iyileşmesi de oldukça hızlı bir şekilde olmaktadır. Sünnet derisindeki damarların çok ince olması sebebi ile de kanama çok fazla olmayacaktır. Bunun yanında annedeki lohusa hormonları emzirme yolu ile bebeğe geçeceği için ameliyat yeri koruması sağlanabilmektedir.



Anneden bebeğe geçen koruyucu sıvılar sebebi ile yeni doğan bebeklerde ağrı kesici kullanımına gerek kalmamaktadır. Yeni doğan bebeklerde sünnet yapılması bu dönemde hijyenin çok daha iyi bir şekilde yapılmasını sağlar. Bu sebeple de penis ön derisinde yapışıklık ya da darlık gibi rahatsızlıkların da önüne geçilmiş olur.