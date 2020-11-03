Bebekliğin ilk yılında düşük D vitamini obeziteye yol açabilir

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Bugün Bugün zihinsel alanda oldukça aktif olabilirsiniz. Yakın çevrenizdekilerle etkinlik organize etmeniz mümkün. İş hayatınızda yazılı iletişiminizin yoğun olduğu bir gün geçirebilirsiniz. Yapmayı hayal ettiğiniz konularda kendinizi bir parça kısıtlanmış hissediyor olabilirsiniz. Riskli konularda karar verme konusunda cesaretli davranabilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün maddi kaynaklarınız konusunda yeni kararlar almak için ilginç imkanlar söz konusu. Harcamalarınızı yeniden gözden geçirmeniz iyi olacak. İş hayatınızda engellediğinizi hissedeceğiniz zamanlar olabilir. Yaşadığınız olaylara karşı dayanıklılık gösterebileceksiniz. Başkalarından destek alabilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün kendinizle ilgili yeni kararlar alıp, yeni başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz. Sabah saatlerinde beslenmenize dikkat etmeniz gereken zamanlar var. Gün içinde değişken durumlarla karşılaşabilirsiniz. Kişisel olarak önem verdiğiniz konularla ilgilenmek keyfinizi yerine getirebilir. Öğlen saatlerinde yoğun düşünceler içinde olabilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Hayatınızda gizli kalmış konularla ilgileneceğiniz bir gün yaşayabilirsiniz. Sabah saatlerinde pozitif düşünceler içinde olabilirsiniz. Psikolojik olarak bilinçaltınızla ilgili hassasiyetler içinde olabilirsiniz. Günün ilerleyen saatlerinde zihinsel açıdan daha aktif olabilirsiniz. Söylentilere, dedikodulara kapılmamaya bakın. Endişelerden uzak durun.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Gelecekle ilgili beklentileriniz üzerinde duracağınız bir gündesiniz. Sabah saatlerinde daha kolay risk alabileceğiniz zamanlar var. Beklentilerinizde kısıtlandığınızı hissedebilirsiniz. Arkadaşlarınızla zaman geçirmek için imkânları değerlendirmeye bakın. İş hayatınızda destek alabileceğiniz imkânlar bulabilirsiniz, bu durum sizi rahatlatacaktır.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün iş hayatınızdaki hedeflerinize ulaşmak için büyük bir dayanıklılık göstereceksiniz. İlişkilerinizde engellendiğinizi hissetseniz de günün büyük kısmında iyimserlik söz konusu. İş hayatınızda yeni haberler alabilir, yeni seyahatler yapabilirsiniz. Çift durumlu olaylar için karar vermekte acele etmemelisiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Yeni ufuklara açılmak ve yeni şeyler öğrenmek için çok hevesli bir gündesiniz. Karşınıza yolculuk planları için teşvik edici imkânlar çıkabilir. Eğitimde yeni başlangıçlar yapmak için kararlar alabilirsiniz. Bununla birlikte, aşkta engeller yaşanabilir. Değişen durumlara göre kendinizi ayarlamalı ve sakin kalmaya özen göstermelisiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün kriz yaratan durumlara karşı dikkatli olmakta fayda var. Sabah saatleri olaylara karşı iyimser tutumunuzu sürdürebileceksiniz. Ortaklı para durumlarında yeni kararlar almak durumunda kalabilirsiniz. Yazılı iletişiminizin çok olduğu bir gündesiniz. İş hayatınızdaki olaylara karşı dayanıklılık göstereceğiniz zamanlar var.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün İkili ilişkilerinizin gündeminizi etkilediği durumlar olabilir. Eşinizin konularıyla ilgilenebilirsiniz. Sabah saatleri daha fazla güven duyabileceğiniz imkânlar mümkün. Kolayca risk almak isteyebilirsiniz, ancak dikkatli olmakta fayda var. Yaşanan değişken durumlara karşı dayanıklılık göstermek, size güç katacaktır. Yazılı anlaşmalara özenle yaklaşmalısınız.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Çalışma koşullarınız gündeminizi etkileyebilir. Aldığınız sorumluluklarda kendinizi kısıtlanmış hissedebilirsiniz. Sağlıkla ilgili yeni haberler alacağınız zamanlar olabilir. Sizi yoran ve yıpratan koşullara karşı dayanıklılık gösterebileceksiniz. İşte beraber çalıştığınız kişilere karşı daha iyimser davranmakta fayda olabilir. Düşüncelerinizi rahatlatmaya bakın.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Kendinizi ifade etmek isteyeceğiniz, iletişimi bol bir gün sizi bekliyor. Zihninizin hızına siz bile yetişemeyebilirsiniz. Sabah saatlerinde cömert davranacağınız zamanlar var, harcamalarınızda dikkatli olmalısınız. Çocuklarınızla zaman geçirmek size iyi gelebilir. Risk alacağınız konularda uygun imkânlar var ancak aşkta belirsiz durumlar oluşabilir.Devamını Oku Devamını Oku