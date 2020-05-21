Beklemedeyiz

Bugün ne yapılabilir? Bugün Boğa burcunda ilerleyen Ay olayların oldukça yavaş ve bekleme yaratabileceğini anlatıyor. Böyle zamanlarda şansımızı aşırı zorlamamalıyız. Ay’ın önünde açı olmaması yönsüzlük ve kararsızlık getirmekte. Daha çok bitişler ve sonlanmalar dikkat çekmekte. Ancak niyet ve düşüncelerimize son şeklini verebiliriz.

Nelerden kaçınmalı? Yeniay öncesinde pek çok şey belirsiz olabilir. Bu nedenle daha çok günlük ve önemsiz işlere zaman ayırmak daha iyi olacak. Belki daha çok hazırlık gerektiren konulara odaklanabiliriz. Yaklaşmakta olan yeniay ise birkaç gün içinde daha girişimci olabileceğimizi anlatıyor. Sabırlı olalım.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 8/Tavşan Bugün oldukça esnek ve yenilikçi olabiliriz. Ancak bizi huzursuz ve endişeli kılan, tutarsızlıklara yol açabilecek durumlarla da karşılaşabiliriz. Niyetlerimizde daha gerçekçi olalım.