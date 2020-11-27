Beklenmedik gelişmeler

Bugün ne yapılabilir? Özellikle maddi konularda, parasal alanda durumumuzu aniden değiştirebilecek koşullarla karşılaşabiliriz. Bugün Ay Boğa burcunda ilerliyor. Aşkta ve ilişkilerimizde güven ve hoşluk arıyoruz. Sürprizler de gündeme gelebilir. Alışveriş yapanlar beklenmedik şanslarla ya da koşullarla karşılaşabilir. Aşkta daha heyecanlı ve tutkulu da olabiliriz.

Nelerden kaçınmalı? Hafta sonu yaklaşırken kendimize daha çok zaman ayırmak isteyebiliriz. Ancak bugün ilişkilerde beklentilerimize dikkat edelim. Kimi zaman kıskançlıklar ya da aşırı sahip olmacı bir tutum nedeni ile gerginlik yaşayabiliriz. Özellikle günün geç saatlerinde gereksiz harcamalar ya da zevklerle ilgili konularda abartılar söz konusu olabilir.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 3/Çakmaktaşı Düşüncelerimizi olumlu hale getirelim. Plan yapmamız gerekiyor. İşbirliği geliştirmeli ve önyargılara kapılmamaya bakmalıyız. Bugün aşırı eleştirel davranmak işleri zorlaştırabilir. Olayları kendi akışında ele alalım.