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12.09.2020 - 00:00 |

Beklenmedik sürprizler, yeni farkındalıklar yaşanabilir

Özellikle yükselen burcunuzu okumalısınız

Beklenmedik sürprizler, yeni farkındalıklar yaşanabilir
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Haftayı iki bölüme ayırmak yerinde olacak. 17’sine kadar küçülmekte olan Ay daha çok tamamlanma, bitme aşamasında olan koşullara işaret ediyor. Bugünlerde daha düşünceli olabiliriz. Jüpiter’in düzgün harekete dönmesi özellikle iş alanında yeniden düşünülmesi, kabul edilmesi gereken durumlar olduğunu anlatıyor. Daha kontrollü düşünceler içindeyiz. 15’i civarında aşkta ve güzel olan şeyler için harcamalarda abartılar, beklenmedik sürprizler, yeni farkındalıklar yaşanabilir. 17’si civarı oldukça kritik seçimler yapmayı gerektirmekte. Bugünlerde hedefimiz daha iyi iletişim kurmak ve anlaşılmak olmalı. Eğitimde, iletişimde ve yeteneklerimizi geliştirme konusunda hevesli ve pozitif davranabiliriz.

AY TAKVİMİ

Hangi gün nelere önem verelim?

13 Eylül Pazar

Bugün bizi duygusal alanda zorlayan koşullarla karşılaşabiliriz.

14 Eylül Pazartesi

Daha kararlı, istekli olabileceğimiz bir gündeyiz. Güzelliklere daha açığız.

15 Eylül Salı

Ay’ın ışığı küçülürken olaylar pek istediğimiz hızda ilerlemeyebilir.

16 Eylül Çarşamba

Bugün sağlık, düzen ve iş konularında bazı sıkışıklıklar, talihsizlikler gündeme gelebilir.

17 Eylül Perşembe

Yeniay bizi daha kontrollü ve gerçekçi kılıyor. Bu dönemde esnek bir iletişim içinde kalmalıyız.

18 Eylül Cuma

Yeni görüşmeler, anlaşmalar öne çıkıyor. Düşüncelerimizi paylaşma isteği içindeyiz.

19 Eylül Cumartesi

Bugün daha olumlu görüşmeler ve anlaşmalar içinde olabiliriz. Dengeyi de korumaya bakalım.

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Bugün

Bugün evinizi, ailevi konuları daha fazla önemseyebilirsiniz. Duygusal alanda fazla aceleci olmamaya dikkat etmelisiniz.Devamını Oku

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Bugün

Sevdiklerinizle, önem verdiklerinizle ilgili konulara daha çok yönelebilirsiniz. Bugün kısa yolculuklar ve ziyaretler de gündeme gelebilir.Devamını Oku

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Bugün

Eğer alışveriş yapmayı düşünüyorsanız, duygularınızla değil, mantığınızla karar vermeye çalışın. Parasal alanda destek almaya ihtiyacınız olabilir.Devamını Oku

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Bugün

Bugün Ay burcunuzda ilerlerken sizi her zamankinden daha hassas ve dalgalı kılmakta. Şahsi konular ve karşılıklı durumlar öne çıkmakta.Devamını Oku

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Bugün

Duygusal açıdan sizi dalgalı ve huzursuz kılan gelişmeler gündeme gelebilir. Her zaman haklı olmayabilirsiniz. Daha gerçekçi olun.Devamını Oku

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Bugün

Bugün gruplar, arkadaşlıklar içinde hassasiyetlerinizi ortaya koyabilirsiniz. Ailevi konular ve gelecek yönünde planlar da daha çok gündeme gelebilir.Devamını Oku

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Bugün

Hafta sonu olmasına rağmen bugün kendinizi daha sorumlu hissedebilirsiniz. Ailevi bir konu üzerinde durulması gereken hassasiyetler de olabilir.Devamını Oku

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Bugün

Bugün duygusal açıdan daha besleyici ve destekleyici olabilir. Kendinizi geliştirmek ve yeni şeyler öğrenmek yönünde daha şanslı sayılırsınız.Devamını Oku

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Bugün

Sizi duygusal açıdan bağlayan ve kriz çıkarabilecek durumlara, korku ya da endişe yaratabilecek durumlara karşı daha sakin ve dengeli kalmaya bakmalısınız.Devamını Oku

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Bugün

Bugün eşinizle ya da ortaklı bir konu içinde daha fazla uğraşı gündeme gelebilir. Şartları aşırı zorlamak yerine uyum içinde kalmaya dikkat edin.Devamını Oku

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Bugün

Günlük işlerinizi, eve yönelik konuları halletmek için daha fazla çalışabilirsiniz. Sağlık açısından kendinize daha çok önem vermelisiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün sezgileriniz size yön verebilir. Yaratıcı konularda daha verimli olabilirsiniz. Mutlu haberlere de açıksınız.Devamını Oku

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