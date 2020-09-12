Beklenmedik sürprizler, yeni farkındalıklar yaşanabilir
Özellikle yükselen burcunuzu okumalısınız
Haftayı iki bölüme ayırmak yerinde olacak. 17’sine kadar küçülmekte olan Ay daha çok tamamlanma, bitme aşamasında olan koşullara işaret ediyor. Bugünlerde daha düşünceli olabiliriz. Jüpiter’in düzgün harekete dönmesi özellikle iş alanında yeniden düşünülmesi, kabul edilmesi gereken durumlar olduğunu anlatıyor. Daha kontrollü düşünceler içindeyiz. 15’i civarında aşkta ve güzel olan şeyler için harcamalarda abartılar, beklenmedik sürprizler, yeni farkındalıklar yaşanabilir. 17’si civarı oldukça kritik seçimler yapmayı gerektirmekte. Bugünlerde hedefimiz daha iyi iletişim kurmak ve anlaşılmak olmalı. Eğitimde, iletişimde ve yeteneklerimizi geliştirme konusunda hevesli ve pozitif davranabiliriz.
AY TAKVİMİ
Hangi gün nelere önem verelim?
13 Eylül Pazar
Bugün bizi duygusal alanda zorlayan koşullarla karşılaşabiliriz.
14 Eylül Pazartesi
Daha kararlı, istekli olabileceğimiz bir gündeyiz. Güzelliklere daha açığız.
15 Eylül Salı
Ay’ın ışığı küçülürken olaylar pek istediğimiz hızda ilerlemeyebilir.
16 Eylül Çarşamba
Bugün sağlık, düzen ve iş konularında bazı sıkışıklıklar, talihsizlikler gündeme gelebilir.
17 Eylül Perşembe
Yeniay bizi daha kontrollü ve gerçekçi kılıyor. Bu dönemde esnek bir iletişim içinde kalmalıyız.
18 Eylül Cuma
Yeni görüşmeler, anlaşmalar öne çıkıyor. Düşüncelerimizi paylaşma isteği içindeyiz.
19 Eylül Cumartesi
Bugün daha olumlu görüşmeler ve anlaşmalar içinde olabiliriz. Dengeyi de korumaya bakalım.