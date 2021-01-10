Bel Ağrısı Nasıl Geçer, Ne İyi Gelir? Bel Ağrısı Neden Olur, Krem Geçirir Mi?

Doktora gitmenin oldukça yaygın bir sebebi olan bel ağrılarının pek çok sebebi olabilir. Bel ağrıları neden kaynaklıdır, bel ağrılarını en aza indirgemek adına neler yapılmalıdır gibi soruları sizler için cevapladık.

Bel Ağrısı Nedir?

Tıp dilinde kullanılan lumbago yani bel ağrısı, bel bölgesinde beliren türlü ağrıları ve sancıları tanımlamaktadır. Günümüzde pek çok kişinin iş gücü kaybına sebep olan lumbago, genel kitlenin %80 kadarını etkileyen sağlık sorunudur. Bu ağrılar aniden ortaya çıkabileceği gibi zaman içerisinde donuk ve hafif şekilde de ortaya çıkabilir.

Bel Ağrısı Neden Olur?

Bel bölgesi vücudumuzun en önemli bölgesidir. Yapısal destek, belirli vücut dokularının koruması ve hareket kabiliyetinin neredeyse tamamı bel bölgesinin işlevlerindendir. Bel ağrısının nedeni ise bu bölgede yer alan omurlar arasında bulunan disklerden, omurga kemiklerinden, omurilikten, omurganın etrafındaki bağlardan ve sinirlerden kaynaklanıyor olabilir.

Bel Ağrısının Sebepleri Nelerdir?

Bel ağrısının sebeplerine baktığımızda en yaygın görülen bilgisayar başında yanlış oturmak, gereğinden fazla oturmak ve böylece bel bölgesindeki sinirlerin tahriş olmasıdır. Diğer yandan beli zorlamak, kemik ve eklem rahatsızlıkları, omurilik kaynaklı sorunlarda bu ağrıların baş göstermesinde büyük rol oynar.

Belin Zorlanması: Bel zorlandığında bu bölgedeki bağlar, tendonlar ya da kaslar gerilir. Bu gerilme nedeniyle mikroskobik yırtılmalar söz konusu olur. Beli zorlamak, ağır kaldırmak ağrıların en büyük nedenlerinden biridir.

Sinirlerin Tahriş Olması: Omurgadan çıkan sinirler, mekanik basınç nedeniyle tahriş olabilirler. Bu tip durumlarda belde disk kayması, zona enfeksiyonlarına bağlı olarak sinirlerde meydana gelen iltihaplanmalar ve kemik problemleri görülebilir. Bunlarda bel ağrısının oluşmasına sebebiyet verir.

Lomber Radikülopati: Bel bölgesinde omur aralarındaki disklerin kayması ya da zarar görmesi sonucunda meydana gelen bir sinir tahrişidir. Diskin zarar görmesi; disklerin dış halkalarında aşınmaya, travmatik yaralanmalara, yıpranmaya ve tamamından da kaynaklanabilir.

Kemiklerin Baskısı: Bel bölgesindeki omurların genişlemesi ya da yer değiştirmesi sonucunda, bitişik omurilik ve sinirler için boşluğu sınırlandırır. Böylece kemikler baskı yapar ve bel ağrıları görülür.

Kemik ve Eklemler: Doğumdan kaynaklanan kusurlar, zaman içerisinde aşınma, yıpranma ve yaralanmalar, eklemlerde meydana gelen iltihaplanmalar bel ağrısına neden olmaktadır.

Artrit: Belde ve kalçada yer alan eklemleri etkileyen iltihaplanmanın artrit tipidir. Reiter hastalığı olarak bilinen reaktif artrit bel ağrısına sebebiyet vermektedir.

Bel Ağrılarını Engellemek İçin Neler Yapılmalıdır?

Masa başı çalışanların devamlı olarak yaşadığı bu sağlık sorununu engellemek için, masada dik oturmaları gerekmektedir. Masaya doğru eğilmemeli ve saat başında biraz ayakta durup gezinmelidir. Ayrıca sırtını dik tutmalı ve içe doğru hafif kırılmalıdır. Omuzlar her zaman aynı hizada kalmalı ve kollar masaya düz bir şekilde temas etmelidir.

Stres ise bel ağrısının en büyük nedenlerinden biridir. Kendinizi stresli hissettiğinizde her şeyi bırakıp biraz rahatlamaya çalışmak gerekir. Aynı zamanda gevşeme hareketleri yapılabilir ve bol miktarda su içilmesi gerekmektedir.

Uzun süre aynı pozisyonda ya da aynı şekilde durmayın. En fazla 40 dakikadan sonra 5'er dakikalık yürüyüşler yapmak gerekmektedir. Ani kalkışlarda ise kalp krizi ve felç geçirme gibi büyük sorunlarla karşılaşmak mümkündür.

Çanta kullanımlarında ise ağır yüklerden kaçınmak gerekir. Çantaya sadece ihtiyaç duyulan şeyler konulmalı ve tek taraflı taşınmamalıdır. Sırt çantaları kullanmak her zaman daha sağlıklıdır. Ayrıca sırt çantasını her zaman arkadan değil pek çok kez önden takmayı denemek gerekmektedir.

Gün içerisinde en az bir kez bel, sırt, kol ve bacak egzersizleri yapılmalıdır.

Ağırlık kaldırmaktan genel olarak kaçınılmalıdır. Eğer zorunlu ise kol ve bel ağırlığını kullanmak yerine vücuttan destek alınmalı ve hareket edilmelidir.

Bel Ağrısına Ne İyi Gelir?

Bel ağrıları çağımızın en büyük problemlerinden biri haline geldi. Bireyin başta kişisel yaşamı olmak üzere işini, eğitimini de büyük ölçüde engellemektedir. Bel ağrısını hafifletmek için yapılabilecek pek çok uygulama vardır. Peki bel ağrısına ne iyi gelir?

Egzersiz: Pek çok kişi egzersiz yapmayı ertelemektedir. Fakat egzersizler olmadan vücudumuz zindeliğini koruyamaz. Bel ağrısı çekenler ayağa kalkarken ya da hareket ederken zorlanabilir. Tüm bunları engellemek için kısa yürüyüşler, yüzme ve yoga gibi spor aktiviteleri yapılmalıdır. Egzersizler gergin kasların gevşemesine, eklem ağrılarının azalmasına ve bel ağrısını hafifletmede büyük rol oynar.

Sıcak ve Soğuk Kompres: Bel ağrısından kurtulmanın en etkili yollarından biri de sıcak ve soğuk kompres uygulamalarıdır. Belin zorlanması gibi durumlarda bölgeye buz tatbiki yapmak yararlı olacaktır. Havlu içerisine buz torbası koyup, sararak ağrıyan bölgeye uygulanmalıdır. 15 dakika kadar sonra sıcak su torbası yine bir havluya sarılarak bölgeye uygulanabilir.

Germe Hareketleri: Çok çeşitli germe hareketleri sayesinde de bel ağrılarını hafifletmek mümkündür. Bu hareketler 30 saniye kadar süreyle yapılmalıdır.

Ayak parmaklarına dokunma,

Kobra duruşu (Yukarı bakan köpek)

Çocuk duruşu,

Özellikle yoga da yapılan aşağı bakan köpek duruşu da bel ağrılarına iyi gelecektir.

Ergonomi: Çalışma alanları konforu sağlamak amacıyla ergonomik şekilde tasarlanmalıdır. Bilgisayar başında ekranı görmek ya da fareyi hareket ettirmek için öne doğru eğilmemeli ve kambur durulmamalıdır. Her zaman beli desteleyen bir sandalye ya da yastık kullanılmalıdır.

Bel Ağrısı Nasıl Geçer?

Bel ağrısından kurtulmak için yardım almak isteniyorsa, bazı tıbbi yöntemlere başvurmak gerekmektedir. Bunlar;

Fizik tedavi,

Akapunktur,

Spinal manipülasyon,

Masaj,

Yoga ve Tai Chi,

PRP enjeksiyonları,

Proloterapi enjeksiyonları gibi tıbbi yöntemler bel ağrılarının neredeyse tamamen ortadan kaybolmasını sağlamaktadır.