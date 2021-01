Bel Fıtığı Belirtileri Nelerdir? Bel Fıtığının Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Bel fıtığı; bel ve bacak ağrısının en yaygın sebepleri arasında yer almaktadır ve çok yaygın görülen ciddi bir problemdir. Bu sağlık sorunu genel olarak 35 ile 50 yaşları arasında görülmektedir. Erken evrede fark edildiği zaman gereken önlemlerin alınmasıyla ilerleme görülmez.



Yaşlandıkça veya vücudu zorlayan hareketler yapıldıkça omurların arasında yer alan disklerde hasarlar ve kayma oluşabilir. Bunun neticesinde omurların içerisindeki jöle kıvamındaki madde diskin yırtılan bölümünden dışarı sızıp bel fıtığına sebebiyet verir. Bu sorun, bacak ya da sırt ağrısı, karıncalanma ya da uyuşukluk, karıncalanma gibi problemlere sebep olabilir. Ağrı kesici, dinlenme, fizik tedaviyle çözülebilmektedir. Doğru tedaviyle beraber 6 hafta içerisinde iyileşme gösterir. Problem sürerse, mesane ya da bağırsak kontrolü kaybı durumunda ameliyat gerekebilir.



Bel Fıtığı Belirtileri Nelerdir?



Bel fıtığı belirtileri;



- Kalçada ve sırtta başlayıp gittikçe çoğalan ağrı,

- Ağrının 6 hafta içerisinde azalması,

- Ağrının günlük yaşamda acı vermesi ve gündelik işleri yapmasını güçleştirmesi,

- Şiddetlenen ağrı ve uyuşukluk,

- Güç kaybı gibi durumlar bel fıtığı belirtileri arasında yer alabilmektedir.



Bel Fıtığının Tedavi Yöntemleri Nelerdir?



Bel fıtığının günümüzde değişik metotlarla tedavisi kesindir. İlaç tedavisi, fizik tedavisi, ameliyat gibi birden fazla tedavi seçeneği bulunmaktadır. Hangi tedavinin ne zaman uygulanmasına, hastalığın ilerleme durumu ve ciddiyeti belirlemektedir. Pek çok vakada, bu rahatsızlık birkaç hafta veya gün içerisinde kendi kendine yavaşça düzelmektedir. Tipik şekilde, hastaların pek çoğunda belirtiler görülmemekle beraber kimi hastalar iyileşme süresinde ağrı şikayetlerini belirtmektedirler. Tedavi metotları;



- Cerrahi dışında tedavi: Yürüme güçlüğü, kas kuvvetsizliği veya mesane, bağırsak kontrol kaybı gibi durumlar olmadığı sürece koruyucu bakım, ilk tedavi metodu şeklinde düşünülmelidir. Bu tedavi türünün temel amacı ağrıyı azaltır.



- Ağrı kesici ilaçlar: Ağrı kesici ilaçlar sayesinde ağrıların dinmesi mümkündür.



- Dinlenme: Genel olarak iki günlük yatak istirahati, sırt ağrılarını dindirir. Uzun zamanlı ayakta kalmamak, gün içerisinde aralıklı şekilde dinlenmek ve uzun süreli oturmamak iyi gelebilir. Kontrollü ve yavaş bir şekilde hareket etmek önemlidir. Günlük faaliyetler değiştirilip, ağır kaldırmamak veya öne eğilmemek gibi durumlara dikkat etmek gerekir.



- Fizik tedavisi: Hekimin fizik tedaviyi tavsiye etmesi vaziyetinde uygulaması istenen tedavi fizik tedavi uzmanına iletilmelidir. Fiziksel terapi, ağrının azaltılması ve esnekliğin arttırılması adına gereken tedavilerin bir kombinesini içerir. Isı ve buz terapisi, gerdirme, nazik masaj, pelvik çekme gibi terapiler uygulanabilir. Fakat fiziksel terapist, ağrı ve başka buldular adına en iyi tedavi planını geliştirmek adına hastayla çalışır. 6 hafta içerisinde, hastaların çoğunluğu belirtilerin ameliyat olmadan iyileşmektedir.



- Epidural steroid enjeksiyonu: Bu tedavide, yerel inflamasyonun azaltılması adına kişinin sırtına streoid enjekte edilebilir. Yukarıda belirtilen tedbirlerin içinde yalnızca epidural enjeksiyonların bulgularını azaltmada etkili olduğu ispatlanmıştır. 6 hafta boyunca cerrahi dışındaki tedavi gören ve yarar sağlayamamış kişilerin yüzde 42 ile 56'ında epidural enjeksiyonun başarılı olmasına dair iyi ispatlar bulunmaktadır.



Bel Fıtığına İyi Gelecek Olan Ev Egzersizleri



Dinlenmek adına rahat bir pozisyon bulunmalıdır. Kişi, başının ve dizlerinin altına ufak bir yastık koyup yerde veya yarı sert bir yatakta uyumayı tercih etmek, bel fıtığına iyi gelebilir. Dizlerin arasında yastık alıp yan yatmak da iyi bir çözümdür. Aynı pozisyonda uzun süreli kalmamak önemlidir. Bel fıtığına iyi gelecek bir başka çözüm yürümektir. Her iki saatte bir 20 dakika kadar kısa yürüyüşler yapılmalıdır. Ancak ağrının oluşması durumunda yürüyüş yapılmamalıdır.



Gerekilen durumlarda ağrı kesiciler kullanılmalıdır. Bu ilaçlar, ağrı şiddetlenmeden kullanılmalıdır. Bu şekilde daha faydalı olmaktadır. Isı ya da buz uygulaması yapmak da bel fıtığına iyi gelebilecek öneriler içerisinde bulunmaktadır. Bel fıtığına iyi gelecek öneriler arasında da egzersiz yapmak bulunur. Sırtın güçlenmesi ve her zamanki aktivite seviyesine dönmeye destek olmak adına fizyoterapist ya da doktor açısından tavsiye edilen biçimde egzersiz yapılmalı ve aktif olunmalıdır. Esneme egzersizleri, kişinin sırtını korumak adına vücudundaki kasları güçlendirmeye destek olabilir. Bu şekilde bel fıtığının olumsuz etkilerinin önüne geçmek mümkün olacaktır. Aksi halde uzman bir hekime görünmek faydalı olabilir.



Bel Fıtığı Nedir?



İnsan vücudunun bel omurgasını 5 tane omur oluşturmaktadır. Her iki omurun arasında ise bir tane disk ismi verilen kıkırdak yer alır. Aşınma veya yaşlanma sebebiyle diskler, yumuşak sıvısını kaybederler ve daha sert ve düz hale gelirler. Disk dejenerasyonu şeklinde bilinen bu süreç, çok genç yaşlarda başlayabilmektedir. Disk içerisindeki jöle kıvamında bulunan doku omurgaya basınç olduğu zaman diskin sağlam olan dış halkası yırtılmaktadır. İçindeki jöle yırtıktan dışarı çıkarak, sinir köklerini ve omurilik kanalını sıkıştırarak tahriş etmektedir. Bu duruma ise bel fıtığı ismi verilir.



Bel Fıtığı Neden Olur?



Bel fıtığı ağrısı; omurga sinirinin iltihaplı olmasından ve fıtığın sinirlere baskı yapmasından ötürü oluşur. Siyatik, sık biçimde bel fıtığı ile alakalı bir bulgudur. Siyatik sinire yardımcı olan bir ya da birkaç sinir üstündeki basınç, kalçadan bacağa ve kimi zaman ayağa dek uzanan siyatik ağrısına, karıncalanma, yanma ve hissizleşmeye sebep olabilir. Eğilme, öksürme ya da hapşırma gibi durumlar genel olarak ağrıyı arttırır. Genellikle sol ya da sağ taraflardan yalnızca biri etkilenir.