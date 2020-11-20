Kış Aylarının Etkili Modası

Kış aylarında tarzınızı konuşturmak istiyorsanız 2020-2021 Kış trendlerinde birbirinden farklı giyim stillerine göz atmalısınız. Yapay kürkler, balon kollar, ekoseler, püsküller, oversize paltolar sezonda sizleri bekliyor. Trend olan kırmızı, yeşil ve kahve tonları ise en güncel görünümlere ulaşmanızı sağlayacak. Önerilerimize göz atarak şıklığı kolaylıkla yakalayacaksınız. İşte soğuk havaların ilgi gören etkili moda trendleri:

Yeni trend: yapay kürk

Çok sıcak bir kış geçirmek istiyorsanız sürdürülebilir modada önem kazanan yapay kürklerden yana seçim yapabilirsiniz. Yapay kürkler heybetli tasarımlarla karşımızda. Her stile uygun kış günlerine özel yapay kürklere her yerde ulaşabilirsiniz.

Oversize paltolar oldukça iddialı

Hacimli oversize tasarımlar bu kış hem tarzımızı yansıtıyor hem de içimizi ısıtıyor. Kış aylarında stil görünmek istiyorsanız mutlaka oversize hacimli paltolardan yana seçim yapmalısınız. Geniş kollar, kurdeleler, 70’li esintiler, lüks ve ikonik detaylar ve daha birçok güncel tasarım sofistike dokunuşlarla sizleri bekliyor.

Ekose dolu bir kış

Ekose trend halini hala koruyor. Bu kış palto, gömlek ve diğer her parçada ekose detayları göreceğiz. Moda dünyasında oldukça önemli olan deseni tercih ederek tarz görünüme ulaşabilirsiniz. Enerji dolu hissediyorsanız sezonun trend renklerine uygun ve özel tasarlanmış ekoseyi kıyafetlerinizde rahatlıkla tercih edebilirsiniz.

Ultra yüksek bel pantolonlar

Çabasız rahat şıklık seviyorsanız kış aylarından sonra da sıkça göreceğimiz ultra yüksel bel pantolonları tercih etmeye ne dersiniz? Yüksek bel pantolonlar uzun zamandır modaydı ancak bu sezon yükseklik daha da artıyor ve yeni şık görünümüyle bizlerle buluşuyor. Crop top, süveter, gömlek gibi birçok trend kombin seçeneğiyle kullanabilirsiniz. Özellikle İspanyol paçalar oldukça ilgi görmeye başlamış görünüyor.

Sıra dışı güçlü kollar

Güçlü bir görünüm yakalamak için sezonda öne çıkan balon kol formları kullanmalısınız. Her tarza uygun farklı kol tasarımı karşımıza çıkıyor. Geçmiş esintilerin bulunduğu tasarımlar daha sık karşımıza çıksa da fütürist etkileri olan tasarımlar da bulunuyor. Tarzınıza uygun seçimler yaparak iddianızı ortaya koyabilirsiniz. Kış modası için vatkalı omuzlar ve omuzlarda fırfırlar yoğun ilgi görüyor. Özellikle düşük omuzlara sahipseniz bu kollar sizin için harika olacak.

Yılın tamamlayıcı aksesuarları

Kıyafetlerinizin etkileyici görünmesini istiyorsanız mutlaka sezonda öne çıkan takıları kullanmalısınız. Çoklu kalın zincirler, geometrik şekilli küpeler, ten takıları, vintage inci kolyeler bu kış oldukça kullanılıyor. Ataş küpeler tekrar moda halini aldı. Yanı sıra metalik kolyeler, ear cuff ve chokerlar iddialı tarza sahip olanların vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Kış aylarında kolye ve bilekliklerinizi kazaklarınızın üzerinde kullanarak şıklığınızı tamamlayabilirsiniz.

Topuklardaki iddia

Sıra dışı görünmeyi seviyorsanız sezonda kırmızı ve parlak tonlarda geometrik topuklu botlar tercih edebilirsiniz. Modern kovboy stili botlar da rahatlık sevenlerin vazgeçilmezi olmaya devam edecek. 2021 modasında botlarınız için özellikle beyaz ve toprak tonlarını tercih etmelisiniz.