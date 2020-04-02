Dior’dan Önemli Destek

Ünlü markalar Covid-19 ile mücadeleye destek vermeye devam ediyor. Son olarak Dior’dan beğeni toplayan gönüllü destek geldi. Fransız moda evi Rédon’daki Baby Dior atölyelerini yeniden açıp, gönüllülük esasına dayalı olarak maske üretimine başladı.

Dior; “Her gün hastalarla ilgilenmek ve hayat kurtarmak için virüsle en ön sırada savaşan sağlık çalışanlarına destek ve minnetle; onları korumak için yorulmaksızın çalışan ve eşsiz bir dayanışma örneği sunan Dior terzilerine de teşekkür ediyor.”

Dior Talks Podcast Serisi ilgi görmeye devam ediyor

Sosyal mesafemizi korumamız gereken bu zor günlerde podcast dinleyerek verimli zaman geçirebilirsiniz. Küratör Katy Hessel ile konuşan benzersiz sanatçı Tracey Emin takipçilerini samimi hikayesine davet ediyor. Dior Talks podcast serisinin Tracey Emin’in konuk olduğu yeni bölümünü dinlemek için hemen harekete geçin.

Çağdaş sanat ve feminizm ilginizi çekiyor mu? Çekiyorsa Dior Talks serisini takip ederek feminist söylemde yeni fikirlere tanıklık edebilirsiniz. İngiliz sanatçı Tracey Emin’in sanat tarihinde var olma, kimlik, basmakalıp düşünceler, hayal gücü ve moda etrafındaki yolcuğunu dinleyeceksiniz.