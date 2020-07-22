Plajların çarpıcı şıklığı

Plajlarda şık görünüm isteyenlere özel bikini ve mayo modellerinin son trendlerini inceliyoruz. 2020 sezonununda karşımıza çiçek modelleri, hayvan desenleri, metalik parçalar, fırfırlar ve özellikle yüksek belli altlar sık sık çıkıyor. Modayı yakından takip ediyorsanız plajda stilinizle göz kamaştırmak için önerilere mutlaka göz atın.

Tropik ve Afrika Temalarında Bir Tatil

Tarzınıza uygun 2020 plaj şıklığı seçiminizi yapın. Bu yıl her zevke uygun seçenek bulunuyor. Zor zamanlardan sonra keyifli bir tatil yapmak için iddialı renklerden ve desenlerden vazgeçmek olmaz. Yaprak desenleri, deniz tonları, egzotik çiçekler görmek istiyorsanız tropik tasarımlara göz atmalısınız. Üstelik taşların eklendiği mayo modelleri sayesinde şıklığınızdan konuşturacaksınız Tropik bir hava yaratmak için toprak ve haki tonlarını da tercih etmeyi unutmayın. Afrika temasında ise hayvan baskıları, püsküller, ahşap takılar yeni sezonda sizleri bekliyor.

Plajda Etnik Tarz ve Mercan Şıklığı

Bohem sevenler için özel tasarlanan kusursuz etnik tasarımlara göz atarak doğaya uyumlu renkler yakalayabilirsiniz. El işçiliğinin buluştuğu özel dokuya ve tasarımlara sahip parçalar trendi oluşturuyor. Mercan aksesuarlar kullanmak yine iddianızı ortaya koyacak. Sezonda öne çıkan rafya çantalar ile kombin yapmayı unutmayın.

Modern Kesimler ve Turuncu Tonları

Modern tasarımlar ve filelerin birleşimi bikini seçimine özen gösterenlerin bu yıl gözdesi oluyor. Bacakları uzun gösteren ve beli toparlayan yüksek belli seçimleri tercih ettiğinize pişman olmayacaksınız. Vücuda oturan kalıplar, tek omuz kullanımı, yüksek bel altlar ve doğru aksesuar kombinleri için geç kalmadan sezonun öne çıkan parçalarını incelemelisiniz. Elbette öne çıkan kırmızı, oranj, yanık kızıl, safran sarısı, koyu yeşil, mor ve parlak turuncuları sezonda tereddüt etmeden tercih edebilirsiniz. Feminen görünmek istiyorsanız romantik stil seçimler yapabilirsiniz.

Sahilde Geçmişe Döndüren Disko Stili

Çarpıcı ve özel bir koleksiyon olsun diyorsanız lüks seçimler için doğru tercih olabilir. Işıltılı kumaşlardan oluşan, korkusuz kesimler bulunuyor. Retro seviyor ve geçmişten esinlenmek istiyorsanız tasarımlara mutlaka göz atmalısınız. Siyah ve koyu renklerden vazgeçemeyenler oldukça şanslı. Elegan tasarımlar sizleri bekliyor. Yanı sıra, metalik iddia istiyorsanız ışıltılı görünüm veren bikini ve mayo tasarım seçimi yaparak yeni sezonda farkınızı ortaya koyabilirsiniz. Parlak yeşil, haki, kırmızı, turuncu renklerin ön plana çıktığı koleksiyonda detaylı tek omuzlar, geometrik straplez parçalar, kesmeli örme mayolar, derin V yakalar, altın kemerli kaftanlar, kemerli ve toka detaylı mayolar sizleri bekliyor. Plaj şapkaları ile kombinlemeyi unutmayın. Güncel seçimlerinizle Jennifer Lopez, Bella Hadid ve Cameron Diaz gibi plajda şık görünüme ulaşacaksınız.