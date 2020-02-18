Berrak Çetinkaya ile Ajda şarkıları

1998 yılından bu yana müzikle iç içe olan Berrak Çetinkaya’nın yolculuk duraklarında İstanbul Avni Akyol Güzel Sanatlar Lisesi, Trt Gençlik Korosu, İstanbul Devlet Konservatuarı bulunuyor. Kıymetli isimlerle bir araya geldikten sonra müziğin her dalında bulunma isteği çeşitli gruplarda hem enstrumanist hem de solist olarak yer almasını sağladı. Tüm birikimli geçmişiyle sahne almaya devam eden Berrak Çetinkaya, Ajda Pekkan şarkıları ile Avrupa yakasında Tamirane Uniq İstanbul’da sahne alacak.

Dünya mutfağından lezzetleri ve nitelikli sahne programı ile Tamirane, Anadolu yakasında Akasya içerisinde, Zuhal Müzik işbirliği ile keyif dolu deneyim alanında, Avrupa yakasında ise Uniq İstanbul içerisinde üç tarafı ormanlarla çevrili mekanında, sizleri iyi müzik ve iyi yemekle ağırlamaya devam ediyor.