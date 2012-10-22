Beslenme eksikliği kısırlığa sebep olabiliyor!

İştah ve kilodan sorumlu mekanizmalarda yaşanan aksaklıklar üreme sisteminin devre dışı kalmasına sebep olabiliyor. Amerikalı biyologlar tarafından yapılan araştırma Nature Medicine dergisinde yayınlandı. Salk Enstitüsü’nden araştırmacılar iştah düzeniyle ilgili TORC1 isimli geni de içeren bir dizi inceleme yürüttü.



Bu gen metabolizmanın sinirsel düzeyinde ve yağ dokuların oluşumunda etkin rol oynuyor. Araştırmacılardan Dr. Marc Montminy, bu genin sadece ne kadar yediğimizi değil üreme kabiliyetimizi de etkilediğini belirtti.



Bilim adamları araştırma kapsamında TORC1 genine sahip olmayan fareler üretti. Bu fareler doğumda normal iken 8 hafta sonrasında diğer farelere oranla 2-3 kat daha hızlı kilo almaya başladı. Farelerin vücutlarındaki yağ kütlesinin çok fazla olduğu kaydedildi. Ayrıca genetik olarak değiştirilmiş bu farelerin kısır olduğu da uzmanlar arasında şaşkınlık yarattı.



Bilim adamlarına göre TORC1, yemek yedikten sonra 2 genin aktive olmasında rol oynayan bir protein mediyatörünün üretiminden sorumlu. Bir gen iştahı bastırırken diğeri beyne üreme için hazır olunduğu sinyalini gönderiyor. TORC1 eksikliğinde iştahı kapatacak etmen ortadan kalkıyor ve obezite ortaya çıkıyor. Ayrıca beyinde üremeyle ilgili bölge de uyarılmıyor.



Bilim adamları bu araştırmanın obeziteye karşı etkili ilaçlar üretilmesinde önemli rol oynayacağına inanıyor.