"Anne Korona ne demek?"

“Sıkıldım”. Bu ara hepimizin en fazla duyduğu kelimelerden biri... Korona’dan sıkıldık, evde oturmaktan sıkıldık, elimizden birşey gelmemesine sıkıldık ve en önemlisi yaşanan vakaların her geçen gün artmasına sıkıldık, üzüldük. Ama bu kelimenin benim için anlamı daha fazla.

Birkaç gündür Beren’in dilinde sürekli aynı kelime... Haksız mı? Bence çok haklı. 2.5 yaşında bir çocuk için 1 aydır evden çıkamamak kolay değil. Daha da önemlisi bunu ona anlatamamak. Nasıl anlatacağız bu süreci onlara? Koronavirüs bir çocuğa nasıl anlatılır? Günlerdir bu sorunun yanıtını arıyorum. Ona en yalın, en doğru şekilde nasıl söyleyebilirim diye... Bazen büyüklere bile anlatamazken, onları bile zar zor ikna ederken küçük bir çocukla bunu nasıl paylaşabiliriz? Biraz araştırdım.

Uzmanlar, ebeveynlerin çocuklarıyla dürüst, açık ve samimi bir konuşma gerçekleştirmelerini öneriyor. Tabi bunda yaş faktörünü de unutmamak gerekiyor. Örneğin, 7-8 yaşına kadar olan çocuklar için bu durum daha korkutucu olabilir. Uzmanların önerisi, çocuğunuzla konuşurken onu rahatlatmanız gerektiği... “ İyi olacağız, iyileşeceğiz, bazı insanlar hasta oluyor ama bu durum düzelecek” gibi cümlelerle çocuklarınızı güvende hissettirebilirsiniz. Onları korkutmamak ileriki hayatları için de çok önemli.

Bu dönemde en önemli konulardan biri de; “hijyen”. Çocuğunuza düzenli olarak ellerini yıkaması gerektiğini, böylece mikropların yok olacağını söyleyebilirsiniz. Hatta bunu bir deneye ve oyuna çevirip ona canlı olarak da gösterebilirsiniz. Yabancı kaynaklar da, çocuklarda anksiyetenin en önemli sebeplerinden birinin ebeveynlerin davranışı olduğunu vurguluyor. Yani ne verirseniz onu alırsanız. Bu süreçte biz anne babalara iki katı görev düşüyor. Çünkü bu dengeyi kurmak oldukça önemli. Onlara karşı dürüst olalım, hastalığı anlatalım ama korkutmayalım.

Ben kızımı başlarda “hava kötü” diyerek oyalamaya çalışıyordum açıkçası. Ama bunun da doğru olmadığını ve ona dürüst davranmam gerektiğini anladım. Hele de süreç uzadıkça... Şimdi ona basit cümlelerle dışarıda bir virüsün olduğunu, bu durumun kısa bir süre içinde çözüleceğini söylüyorum. Tabi bu süre içinde ellerimizi daha sık yıkamamız gerektiğini, temizliğin ekstra önemli olduğunu vurguluyorum. 2.5 yaşında diyip geçmeyin, inanın herşeyi anlıyor.

Şimdi hayaller kuruyoruz birlikte. Dışarı çıkınca neler yapalım diye. Parka gideceğiz, arkadaşlarımızla buluşacağız, oyuncak dükkanına girip alışveriş yapacağız. En sevdiğimiz restorana gidip yemek yiyeceğiz, sahile ineceğiz, bisiklet süreceğiz... Daha neler var neler. Liste oldukça kabarık. Hayaller, hayatlar...

Ne kadar büyürseniz büyüyün hayallerinizden hiç vazgeçmeyin!