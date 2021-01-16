Büyümek Ağrılı Oluyor

Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde kalbur saman içinde ülkenin birinde güzeller güzeli bir kız yaşarmış...

Bu güzel masallar ile uykuya daldığımız geceler ağlama krizleriyle bölünüyor son günlerde... Şimdi de “büyüme ağrısı” çıktı başımıza. Siz duymuşmuydunuz daha önce bilmiyorum ama ben ilk kez tanıştım kendileriyle.

Gece saatlerinde birden bire kızımın ağlama krizlerine neden olan bu ağrı birkaç dakika sürüyor. Ama ilk zamanlar beni bir hayli korkuttu. Herhangi bir düşme ve çarpma olmadan durduk yere ortaya çıkan bu ağrı çok uzun süreli kalmıyor allahtan. Ama hemen hemen 2 haftada 1 tekrarlamaya başlayınca biz de kendimizi doktorda bulduk. Doktorumuz muayene sonrası bize bunun “büyüme ağrısı” olduğunu ve bu yaşlardaki çocuklarda sıklıkla görülebileceğini söyledi.

Genellikle 3 -12 yaş aralığındaki çocuklarda kendini gösteren bu ağrılar adından da anlaşabileceği gibi boy uzaması ile ilgili. Bacak ve ayaklarda ortaya çıkan sancılar, kalça, bel ve üst bölgelerde nadiren görülüyor. Büyüme ağrıları genellikle akşam saatlerinde başlayıp bütün gece devam ediyor. Bazen çocuğunuzu uykusundan uyandıracak kadar rahatsız edebilir ki; biz bunu birkaç kere yaşadık. Sabahları ise, ağrıdan eser kalmıyor. O gün çoçuğunuz daha fazla aktivite yapmışsa (okul, oyun, yürüyüş vs. ) kriz de artabiliyor. Ama bu ağrıları azaltmak mümkün. Fiziksel aktiviteleri minimuma indirerek, ağrıyan bölgeye masaj yaparak, yeterli olmadığı durumlarda doktorunuzun önerdiği ağrı kesicilerle süreci en sancısız şekilde atlatabilirsiniz. Eğer ağrılar sabah da devam ediyorsa, çocuğunuzun günlük hayatını olumsuz etkiliyorsa, yürürken aksama, ateş, halsizlik gibi belirtiler varsa bir an önce doktorunuza başvurmakta yarar var.

Büyüyorlar, onlarla birlikte biz de büyüyor ve her geçen gün yeni birşey öğreniyoruz. “Onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine” diye bitiyor masallar. Bakalım bizim masalımızda daha neler neler var...