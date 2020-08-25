Beyaz baklava ve cevizli kÃ¶mece tescil belgesi verildi

Devrek ilÃ§esinde Ã¼nÃ¼ TÃ¼rkiye'ye yayÄ±lan Devrek Simidi'nin ardÄ±ndan beyaz baklava ve cevizli kÃ¶meÃ§ de raÄŸbet gÃ¶rÃ¼yor. Ä°lÃ§e ile adeta Ã¶zdeÅŸleÅŸen beyaz baklava, 55 kat yufkanÄ±n piÅŸirilmesiyle bayram ve dÃ¼ÄŸÃ¼nler gibi Ã¶zel gÃ¼nlerde ikram ediliyor. Rulo ÅŸeklinde sarÄ±lan ve iÃ§i cevizle doldurularak piÅŸirilen cevizli kÃ¶meÃ§ de Ã¼nÃ¼ Ã¼lke geneline yayÄ±lan lezzetlerden biri olarak biliniyor.

Ä°lÃ§eye ait iki Ã¶nemli lezzet Devrek-GÃ¶kÃ§ebey KÃ¼ltÃ¼r ve YardÄ±mlaÅŸma DerneÄŸi'nin giriÅŸimleriyle TÃ¼rk Patent Kurumu'nca coÄŸrafi iÅŸaret tescil belgesi aldÄ±.

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Devrek Belediye BaÅŸkanÄ± Ã‡etin Bozkurt, "Bu iÅŸte emeÄŸi geÃ§en bÃ¼tÃ¼n dernek yÃ¶netici hemÅŸehrilerimize ÅŸÃ¼kranlarÄ±mÄ± sunuyorum. Ä°lÃ§enin, yÃ¶renin, bÃ¶lgenin kendisini en iyi anlatmasÄ±nÄ±n geÃ§miÅŸten geleceÄŸe taÅŸÄ±yabildiÄŸi ÅŸeylerdir. Bunlar da bizim gÄ±da Ã¼zerine oldukÃ§a Ã§eÅŸitliliÄŸe sahip unsurlardan ikisi beyaz baklava ve cevizli kÃ¶meÃ§ coÄŸrafi iÅŸaret aldÄ±. UmarÄ±m daha Ã§ok lezzetimiz coÄŸrafi iÅŸaret alÄ±r. Ne kadar Ã§ok coÄŸrafi iÅŸaret alabilirsek kendimizi anlatma adÄ±na daha Ã§ok imkana sahip oluyoruz. EmeÄŸi geÃ§enlere teÅŸekkÃ¼rlerimi sunuyorum. Bizim de Devrek'teki coÄŸrafi iÅŸaret sayÄ±sÄ±nÄ± arttÄ±rmanÄ±n ne kadar Ã¶nemli olduÄŸunun altÄ±nÄ± Ã§iziyorum" dedi.

Devrek-GÃ¶kÃ§ebey KÃ¼ltÃ¼r ve YardÄ±mlaÅŸma DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± LÃ¼tfÃ¼ Ã‡avuÅŸ ve yÃ¶netim kurulu, derneklerinin giriÅŸimiyle beyaz baklava ve cevizli kÃ¶meÃ§ iÃ§in alÄ±nan coÄŸrafi iÅŸaret tescil belgelerinin Ã¶nemine vurgu yaptÄ±.