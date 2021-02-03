Beyin Kanseri İle Beyin Tümörünün Farkları Nelerdir? Beyin Kanseri Nasıl Anlaşılır?

Beyin kanseri, kafatasında farklı seviyelerde gelişen bir tümör lezyonudur. Semptomlar tümörlerin lokalizasyonu, morfolojik tipi ve evrimi ile verilir.

Beyin Kanseri ve Beyin Tümörünün Farkları Nelerdir?

Beyin kanseri, beynin kanserli bir tümörüdür. İster beyinde ister vücudun başka bir yerinde olsun, bir tümör kendi kendine ve kontrolsüz bir şekilde çoğalan bir hücre kütlesinden oluşur. Tümörler iyi huylu veya kötü huylu olabilir.

İyi huylu beyin tümörleri, yavaş çoğalan ve genellikle çevreleyen normal beyin dokusundan izole kalan anormal hücre birikimleridir. Bu tümörler yavaş büyür, beynin diğer bölgelerine yayılmaz ve genellikle kötü huylu tümörlere göre çıkarılması daha kolaydır. Kötü huylu tümörler kansere zemin hazırlar. Kötü huylu tümörler hızla çoğalır ve büyür. Bu tümörleri çevreleyen normal beyin dokusundan ayırt etmek zordur. Bu nedenle, çevredeki beyin dokusuna zarar vermeden onları tamamen çıkarması zordur.

Beyin Kanserinin Sebepleri Nelerdir?

Kanserin kesin nedeni bilinmemektedir. Bir primer beyin tümörü olan beyin kendisi başlar beyin kanseri yer alır. Beynin çevresindeki bölgelere yayılabilir ve onları yok edebilir. Göğüs, akciğer, deri veya kan hücrelerinin (lösemi veya lenfoma) kanseri de beyne yayılarak (metastaz yaparak) metastatik beyin kanserine neden olabilir. Bu kanser hücresi grupları daha sonra tek bir bölgede veya beynin birkaç bölümünde çoğalabilir.

Semptomların varlığı, bir doktorun beyin kanserinden şüphelenmesine neden olabilir. Bir bilgisayarlı tomografi veya manyetik rezonans görüntüleme (MRG) düzgün teşhis beyin kanseri, türü ne olursa olsun hiç gerçekleştirilecek ilk muayeneleri vardır. Bu özel X-ışınları, birçok beyin tümörünü tespit edebilir ve konumlarını ve boyutlarını tam olarak belirleyebilir. Ancak tümörün kanserli olup olmadığını belirlemezler.

Tümörün kanserli olup olmadığını belirlemek için biyopsi alınmalıdır. Bunu yapmak için ameliyat sırasında tümörden bir örnek alınır. Tümör beyinde çok derin yerleşmişse, cerrahlar stereotaksik biyopsi veya üç boyutlu iğne yerleştirme adı verilen bir teknik kullanabilir.

Beyin Kanseri Nasıl Anlaşılır?

Beyin kanseri, beyne baskı uyguladığında veya beyin dokusunu tahrip ettiğinde semptomlara neden olur. Semptomlar tümörün büyüklüğüne ve konumuna ve ne kadar hızlı büyüdüğüne bağlıdır.

Baş ağrıları genellikle beyin kanserinin bir belirtisi olsa da, çoğu baş ağrısının kanserden kaynaklanmadığını, migren veya tansiyon gibi daha az ciddi durumlardan kaynaklandığını hatırlamak önemlidir. Bir beyin tümöründen kaynaklanan baş ağrıları genellikle şiddetli, bulantı ve kusmayla ilişkilidir ve genellikle günün başında daha şiddetlidir. Uzun süre dayanabilirler veya aralıklı olarak ortaya çıkabilirler.