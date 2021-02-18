Beyin Sapı Nedir? Beyin Sapı Tümörü Belirtileri Ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Beyin sapı tümörü genel olarak beyin tümörlerinin yüzde birini oluşturmaktadır.

Beyin Sapı Nedir?

Beyin sapı vücut içerisinde bulunan her şeyi kontrol etmektedir. Bununla beraber kişilerin temel fonksiyonlarının işlevinin doğru yapılıp, yapılmadığını ayarlar ve gerekli noktalarda düzenlemede bulunurlar. Beyin sapının işlev gördüğü temel alanlar ise şu şekildedir;

Açlık

Susuzluk

Vücut Isısı

Kan Basıncı

Solunum

Dolaşım

Bu gibi bütün önemli sistemler beyin sapı tarafından yürütülmektedir. Aynı zamanda da baş ve boyun kaslarını yönetmektedir. Aynı zamanda da görme, işitme ve koklama gibi duyuları yönetmektedir. Beyin sapı içerisinde bulunan tümörler ise beyin tümörlerinden türemektedir. Bu tümörler çocukluk çağında oluşan tümörlerin yüzde yirmi beşini oluşturmaktadır.

Beyin Sapı Tümörü Belirtileri

Beyin sapı tümörü tespitleri genel olarak aşırı bir şekilde belirgin olarak ortaya çıkmaktadır. Özellikle bu tümör çeşidini erken alanda tespit etmek zor olabilir. Beyin sapı tümörünün ortaya çıkışı ise şu şekildedir;

Dengesizlik

Yürüyememe

Güçsüzlük

Ayakta Duramama

Yalpalama

Bununla beraber felç olarak da gözükebilir. Kişilerde yüz felci, konuşma zorluğu, şaşılık veya gözlerde farklı kaymalar olarak da görülebilir. Ayrıca kollarda ve bacaklarda da felç olarak görülebilir. İleri ki evrelerinde ise yatağa bağlanma olarak görülebilir.

Beyin Sapı Tümörü Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Beyin sapı tümörü genel olarak beş farklı sınıfa ayrılmaktadır. Bu sınıflandırma MR sonucu ile ortaya çıkmaktadır. Yapılacak olan tedavi tamamen MR bulgularına dayanarak karar verilmektedir. Diffüz tümörler genel olarak kötü huylu tümörler olarak bilinmektedir. Bu tümörler cerrahi müdahale ile geçirilmesi zor tümör cinsleri arasındadır. Fokal tümör cinsi ise iki ve kötü tümörler arasındadır. Genel olarak boyun kısmı üzerinde bulunmaktadır.

Cerrahi işlem sonrasında bu tümörlere ışın tedavisi uygulanmaktadır. Beyin sapı tümörü genel olarak sınırlı bir tedavi imkanı olan bir konudur. Bundan dolayı genel olarak doktorlar ameliyat yapmayı tercih etmezler.

Çoğunlukla radyoterapi ilk uygulanan bir tedavi yöntemidir. Beyin sapı tümörü genel olarak radyoterapi tedavisine daha olumlu bir şekilde cevap vermektedir. Bununla beraber kişiler steroidlerden oluşan bir tedavi yöntemi de uygulanır. Genel olarak bu tedavi sonucunda hastalar olduğundan daha fazla yaşama şansına erişmektedir. Son evrede olan hastaların %37'si hayatta kalmaktadır.