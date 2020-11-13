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13.11.2020 - 14:58 |

Biberiyenin Faydaları Nelerdir? Biberiye Çayı Ve Yağı Neye İyi Gelir?

Biberiye, geleneksel olarak kullanılan iltihap giderici ve ağrı dindirici şifalı bir bitki ve baharattır. Biberiye, hafızayı kuvvetlendirici etkisiyle pek çok nörolojik ve sinirsel problemin giderilmesi için kullanılmaktı. Hafızayı güçlendirici etkisi olan biberiye pek çok nörolojik ve sinirsel sorunun giderilmesi için kullanılmaktadır. Birçok vitamin ve mineral içeren bu yararlı bitki ayrıca epeyce güçlü bir antioksidandır. Peki, sağlığa pek çok faydası olan biberiyenin faydaları nelerdir? Biberiye çayı neye iyi gelir? Biberiye yağı neye iyi gelir? İşte, tüm detaylar.

Biberiyenin Faydaları Nelerdir? Biberiye Çayı Ve Yağı Neye İyi Gelir?
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 Biberiyenin birçok farklı şekilde kullanımı mümkündür. Biberiye bitkisi, biberiye ağrı kesici, anti-bakteriyel, grip ve enfeksiyon giderici etkisinin yanında sayısız faydası olan, şifalı bir üründür. Biberiye çay ya da yağ olarak tüketilebilmekte. İki şekilde de tüketilmesinin de kendilerine has faydaları ve özellikleri bulunur. Biberiye yağı selülit oluşumunu engeller biberiye çayı ise kilo kaybına destek olur.

 Biberiyenin Faydaları Nelerdir?

Sindirimi ve Hazmı Kolaylaştırır; Biberiye iltihap giderici niteliğiyle geleneksel olarak mide, hazımsızlık, ülser ve bağırsak sorunları için kullanılan doğal bir ilaçtır. IBS (İrritabl Bağırsak Sendromu) ve kolit vb. bağırsak hastalıklarıyla mücadele eder.

Kanserle Savaşır; Biberiyenin içeriğinde bulunan karnosol, betülinik, rosmarinik ve karnosik-asit kansere karşı koruma sağlar. Bitkinin özleri lösemi, cilt, karaciğer, meme, mesane, prostat, kolon, yumurtalık, pankreas ve akciğer kanserleriyle savaşır.

Bağışıklık Sistemini Kuvvetlendirir; Biberiyede bulunan antioksidan bileşikler, bedenin kendi bağışıklık sisteminden sonra ikincil bir savunma hattı meydana getirir ve vücudun bütünlüğüne zarar verebilecek pek çok farklı rahatsızlığa ve patojene karşı savunma sağlar.

Sinir Sistemini Korur; Biberiye bitkisinin yapraklarından elde edilen özler, karnosik ve rosmarinik asit vb. fenolik bileşikler içerdiğinden nöronlarda meydana gelen bozulmaları engeller. Bu sebeple tamamlayıcı tıpta, bunama, ataksi, Parkinson ve Alzheimer vb. hastalıkların engellenmesinde kullanılır.

İltihabı Önler; Kas, eklem ve kan damarlarında oluşan inflamasyonu azaltarak kan basıncı bozuklukları, gut, artrit gibi rahatsızlıkların yanında fiziksel yaralanma ve zorlanmalara karşı direnir. Ateroskleroz hastalığı belirtilerini önlemesine ve kalp ve damar sağlığının korunmasına destek olabilir. Karnosik asit yaşa bağlantılı olan maküler dejenerasyonu engellemeye yardımcı olur. Biberiye içeriğindeki antioksidan çeşitliliği ile anti-trombotik etkiler göstermekte.

İdrar Söktürücüdür; Suyun vücuttan dışarı atılım hızını artırarak, tuzları, patojenleri ve aşırı yağları bedenden atmaya destek olabilir. Biberiye, Tiroid fonksiyon bozukluğu olan bireylerde görülen üremiyi iyileştirmede yardımcı olabilir.

 Biberiye Çayı Neye İyi Gelir?

Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir ve kan dolaşımına iyi gelir.

Karının üst bölgesinde geçmeyen ağrıya (Dispepsive) ve hazımsızlığa iyi gelir.

Alzhemier vb. rahatsızlıklara iyi gelir ve beyni genç tutar.

Bilişsel ve zihinsel geliştirir. Konsantrasyonu sağlar.

Migrene ve astıma iyi gelir.

Göz sağlığına iyi gelir.

 Biberiye Yağı Neye İyi Gelir?

Ratnaud Hastalığı (el ve ayak parmakları üzerinde etkili olan bir kan dolaşımı bozukluğu) olan kişilerin kan damarlarını açarak iyi gelir.

Solunum yolu problemlerinin giderilmesinde yardımcıdır. Nefes borusunda oluşabilecek iltihapları giderir ve solunumu kolaylaştırır.

Biberiye yağı, romatoid artritte ve yaralanmalarda iltihaplamanın azaltılmasına destek olur.

Biberiyenin yağını solumak genel bellek kalitesi, uyanıklık, odaklanma ve ikincil bellek faktörleri için başarım artışı sağlar.

Biberiye yağı, ağrıları hafifletmek için etkilenen kısma topikal olarak uygulanır. Migren, mide krampları, baş ağrısı, adet ağrısına karşı parasetamol’den çok daha etkili olur.Lavanta ve biberiye aromaterapisi yüksek stres hormonu (kortizol) düzeylerini düşürür. Biberiyenin aromasının zihin açıcı ve antidepresan etkileri gözlenmiştir. Kronik anksiyete problemine karşı etkili olur. Kaygı giderici ve sakinleştirici bir özelliğe sahiptir.

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