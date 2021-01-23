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23.01.2021 - 00:00 |

Biden-Harris ortak haritası

Önümüzdeki dönemi anlamaya çalışalım

Biden-Harris ortak haritası
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İki kişinin yan yana gelmesi üçüncü bir harita yaratır. Biz buna kompozit harita adını veriyoruz. Hepimiz birer evreniz ancak iki kişinin yan yana gelmesi, kendi başına üçüncü bir evren daha yaratır diyelim. İki kişi yan yana geldiğinde nasıl bir renk ortaya çıkar, bu iki kişiyi çevreleyen koşullar nelerdir ya da ortak tema ne olabilir diye sorduğumuzda bu ortak haritaya bakabiliriz. Detaylarına girmeyeceğim ancak birkaç tür ortak harita var. Bunlardan en önemli ikisi orta noktaları kullanan kompozit harita diğeri de zamanda orta noktaları kullanan Davison haritası.

ABD Başkanı Joe Biden ve yardımcısı Kamala Harris’in kompozit haritasında Saka burcunun yükseldiğini ve Güneş’in de Akrep burcunda olduğunu görüyoruz. Pluton ise çok dikkat çekici şekilde, alçalan burç derecesinde konumlanmış. Bu oldukça iddialı ve güçlü olmayı gerektiren bir kombinasyon. Komposit haritada Akrep demek, sürekli bir mücadele, değişim ve yenilenme temasını sürekli olarak ortaya koymak demek. Durum böyle olunca, bu ilişki sürekli bir ölüm-kalım teması ve zorunlu bir mücadele üzerine kurulu olabilir. Sabit burçlar dayanıklı ve kararlı davranmayı açıklar. Aslan’daki Pluton ise tam da açık düşmanlıklar noktasında, belli ki Donald Trump’ın mirasını simgelemekte. Bu noktada sanki bilinçaltından fışkıran, doğru dürüst anlaşılmaz ise son derece yıkıcı olabilecek, içerisine yüksek oranda ego enerjisi almış bir gölge, bir canavar, yer altı tanrısı Hades yer almakta. Ayrıca haritada öncü burçlarda da çok gezegen görmekteyiz. Ay Koç’ta 29 derece durmakta, Neptün ve Uranüs ile bağlantıları var. Satürn Koç’ta, Venüs de Terazi’de. Bu nedenle kadın temasını ilgilendiren alanlarda büyük bir değişim, yenilenme ve ilham alınabilecek unsurlar var. Bu anlamda bilindik kadın rolünün dışında, ezber bozan bir durumla karşı karşıyayız. Haritada yükselen Saka ile birlikte, yenileyici, standartlara pek de uymayan, özgürlükçü ve enerjik bir kadın figür ile karşılaşıyoruz. Kuşkusuz Pluton bu birliktelikte, farklı biçimlere girmiş güçlü düşmanlar ve tehdit edici baskıların sürekli var olacağını da göstermekte. Belki de birlikteliğin amacı bu karşıt figürleri dengeleyebilecek bir akıl, insanlık ve soğukkanlılığı koruyabilmek olmalı.

Biden-Harris ortak haritası

Davison haritaya göre ise, Terazi burcunda dikkat çekici bir stelyum görülmekte ve stelyumdaki Ay (kadın figür, halk) güney bendinde (ay düğümlerinin ortasında) Neptün ve Venüs ile yan yana görülmekte. Benzer şekilde bu görünüm kendini feda eden, dengede kalmaya, ilişkileri yönetmeye ama aynı zaman sürekli bir tartışma ortasına çekilmeye çalışılan bir kadın olarak yorumlanabilir. Zira Ay “yanan yolda” görülmekte. Jüpiter’in destekleyici açısı ise, eğer doğru bir iletişim, PR ve entelektüel düzeyde kendini anlatma olanakları kullanılabilirse, duygusal yönden olmasa da, beklenen hizmet ve çalışkanlığı ortaya koyabilecekleri anlaşılmakta. Bu haritada yükselen burcun Başak olması, sağlık, düzen ve hizmet alanlarında büyük bir farkındalık zorunluğu olduğunu gösteriyor.

Her iki haritada da Uranüs’ün ay düğümleri ile bağlantılı duruyor olması, bu ikilinin sürekli bir reform, değişiklik ihtiyacı ve çoğu zaman istikrarsız bir istikrar sergileyeceğini göstermekte. Uranüs ani, beklenmedik durumların sürekli gündemde kalacağını, bu ikiliye bir yakıt görevi göreceğini anlatmakta. Biden’in haritasında Hava elementi zayıf görülüyor ve Harris bunu ikmal etmekte. Harris’in haritasında ise toprak zayıf sayılır ve Biden bunu bir ölçüde dengelemekte. Biden’de öncü nitelik eksikliği barizken, Harris’in haritasında öncüler bunu kapatmaktalar. Belirli dengeler var ve eksikler tamamlanıyor. 2021 boyunca oluşacak Satürn-Uranüs karesinin sert ve başkaldıran açısı, ortak haritayı güçlü şekilde etkileyecek. Bu nedenle önümüzdeki Haziran, Kasım ve 2022 Mart aylarında, sözünü ettiğimiz beklenmedik durumlar, dengesizlikler ABD yönetimini sürekli meşgul edeceğe benziyor.

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