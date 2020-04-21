Bifteği marine etme, mühürleme ve lezzetli bir şekilde pişirmenin yolları

Pişirmeden önce ilk olarak bifteğin marine edilmesi büyük öneme sahiptir. Böylece marinasyon yöntemi ile etin sıkı lif yapısı yumuşatılabilir. Eğer fırsat varsa ayrıca marinasyon işleminde ardından eti buzdolabında bir gün saklamak daha etkili bir sonuç verecektir.

Biftek Nasıl Pişirilir?

Dana biftek pişirme konusunda tava ve fırın ile beraber tencere kullanımı ele alınabilir. Özellikle etin oda sıcaklığında bir saat kadar bekletilmesi önerilmektedir.

Eğer et için marinasyon yöntemi yapılmayacaksa; zeytinyağı, tuz ve isteğe bağlı olarak karabiberle karıştırılmak suretiyle mühürleme yöntemi üzerinden pişirmeye hazır hale getirilebilir.

Böylece çok daha lezzetli ve yumuşak şekilde, kolayca pişirilerek et tüketilebilir. Ayrıca sağlık yönünden

de bu yöntem önemli bir potansiyel teşkil ediyor. Hangi yöntem olursa olsun mutlaka bu unsurlardan

biri pişirme yöntemlerine geçmeden önce ele alınması her açıdan büyük öneme sahiptir.

Fırında ve Tavada Biftek Pişirme

Hem fırında hem de tavada biftek farklı lezzetler ve tat sunmak suretiyle pişirilebilmektedir. Bu durum zamana ve içine katılacak mezeler ile beraber değişkenlik gösterir.

İlk olarak fırın yöntemi ele alınırsa, pişirilecek olan bifteği öncelikle tavada mühürleme işlemi yapılması

gerekir. Bu yöntem liflerin daha yumuşak hale gelmesine ve kolay pişmesine imkan tanır. Ayrıca lezzetli

biçimde tüketim imkanı sağlar. Ardından 200 derecedeki fırına koymak suretiyle 1,5 saat süre içerisinde

pişirme işlemi ele alınmalıdır. Bu süre çok fazla geçmemeli ya da daha az pişirilmemelidir.

Bifteği fırında pişirmek ile beraber aynı zamanda tava kullanarak da pişirmek mümkün.

- Öncelikle yüksek ısıya ulaşmış olan tavanız içerisine bifteği yerleştirin,

- Mühürleme işlemi bifteğin her iki tarafa adına 2 veya 3 dakika kadar sürer,

- Ardından bifteği orta ateşte iyice pişirmeniz gerekiyor,

- Sonunda tavadan alınmak suretiyle bir süre dinlenmeye bırakılmalıdır,

Her iki yöntem kapsamında da mutlaka bifteğin dinlenmesi büyük öneme sahiptir.