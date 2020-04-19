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19.04.2020 - 21:55 |

Biftek Nasıl Pişirilir? Fırında Ve Tavada Biftek Pişirme

Lezzetli bir biftek, en sevilen yemek menüleri arasındadır. Ancak, et pişirme hususunda bazı bilgilere sahip olmak, biftek için mükemmel lezzeti yakalamaya yardım eder. Biftek pişirmeye başlamadan önce bu bilgileri gözden geçirmek, yararlı olacaktır.

Biftek Nasıl Pişirilir? Fırında Ve Tavada Biftek Pişirme

Biftek pişirmeden önce hangi etin daha iyi biftek olabileceği hususunda bilgi almak elzemdir. En iyi biftek eti, dana etinden elde edilmektedir. Etin organik beslenen hayvanlardan elde edilmesi de hayli önem taşır. Bu sayede biftek çok daha kolay pişen, yumuşak bir kıvama sahip olacaktır.

Biftek Nasıl Pişirilir?

Dananın but bölgesinden seçilen etler, biftek için en doğru seçimdir. Doğru biftek eti seçildikten sonra etin pişmeye hazır hale getirilmesi gerekmektedir. Bunu sağlamak adına etin yıkanması ve marine edilmesi önemlidir. Etin yıkanmasının mutlaka akan su altında gerçekleşmesi şarttır. Sıcak olmayan, soğuk ve akan su ile yapılan yıkama, etin temizlenmesini sağlar.

Et yıkandıktan sonra istenilen baharatlar ve zeytinyağı ile marine edilmelidir. Bu uygulama, etin lezzetine önemli ölçüde olumlu katkı sağlar. Marine işleminin en az 2 saat uygulanması gerekmektedir. Ancak süre ne kadar uzarsa, etin lezzeti o denli iyi olmaktadır.

Fırında ve Tavada Biftek Pişirme

Biftek tavada pişirilebilen bir yiyecektir. Ancak tercihe göre fırında biftek pişirmek de mümkündür. Tavada biftek pişirmek için yanmaz ve yapışmaz özellikteki bir tava tercih edilmelidir. Marine edilen et, kızgın tavaya alınarak, önlü arkalı pişirilir. Tavaya organik zeytinyağı ekleyerek, bifteğin daha yumuşak pişmesini sağlayabilirsiniz. Hatta pişme sırasında tavanın üzerine bir kapak kapatmak, etin suyunun kaybedilmeden pişmesine yardım edecektir.

Fırında biftek pişirmek için ise, daha farklı usuller uygulanır. Bifteğin fırında kurumaması adına domates sosuyla birlikte pişirmek, fayda sağlar. Bunun için birkaç adet domatesi rendelenir. Rendelenmiş domatese bir çorba kaşığı eritilmiş salça eklemek, daha yoğun bir renk elde etmeye yardımcı olur.

Domates sosuna birkaç diş sarımsak da ekleyerek, lezzeti arttırmak mümkündür. Bu karışımı zeytinyağı ile harmanlayıp, istediğiniz baharatları ekleyin. Ve bifteğin üzerine sürün. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında yapacağınız 30 dakikalık pişirme, bifteğinizi servise hazır hale getirecektir.

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