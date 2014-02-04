Bilinçli hamilelik süreci ve doğum için

Memorial Doğuma Hazırlık Kursunda hamilelik ve doğum süreci boyunca anne adaylarının ihtiyacı olacak tüm bilgilerin aktarıldığı, uygulamalı derslerden oluşan programlar ile anne baba adaylarının bilinçlendirildiği belirtildi. 40 hafta süren hamilelik yolculuğunda, anne adaylarının bilinçli hamilelik dönemi geçirmeleri için düzenlenen Memorial Doğuma Hazırlık Kursu’nun tüm anne ve baba adaylarına açık ve ücretsiz olarak gerçekleştirildiği bildirildi.



Memorial Antalya Hastanesi’nde 8 Şubat Cumartesi günü başlayacak kursun birinci haftasında gebelik oluşumu, gebelik süresince anne adaylarında meydana gelen fizyolojik değişiklikler, gebelik süresince risk oluşturabilecek durumların ele alınacağı, ayrıca, anne adaylarının gebelik süresince dengeli ve yeterli beslenme hakkında bilgilendirileceği ifade edildi. Kursta bir psikiyatri uzmanı tarafından da gebelik sırasında ve sonrasında yaşanabilecek ruhsal problemlerin anlatılacağı kaydedildi.



Anne karnındaki bebeğin gelişimi, takibi, gebelik süresince yapılması gereken testler ve ideal doğum kadın hastalıklarının anlatıldığı ikinci haftada, anestezi doktoru tarafından da doğum ağrısını azaltıcı yöntemlerle ilgili bilgiler verileceği, kursun üçüncü haftasında da gebelik boyunca ortaya çıkabilecek duruş ve yürüyüş bozukluklarını önlemek ve rahat bir doğum süreci geçirmek amacıyla uygulamalı gebelik egzersizlerinin anlatılacağı, gebelik süresince oluşabilecek cilt sorunları ve tedavi yöntemlerinin ele alınacağı bildirildi.



Kursun son haftasında ise bebek doğduktan sonraki süreçle ilgili bilgilerin aktarılacağı, bebeğin beslenmesi, anne sütü ve emzirmenin önemi, bebeklik ve çocukluk dönemi aşıları ile bebek bakımı ile ilgili pratik bilgilerin anne ve baba adaylarına anlatılacağı ifade edildi.