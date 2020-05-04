Bizimkisi gerçek bir aşk masalı… Yaşanmış, hem de tam 3,5 yıl. Doğumdan 3,5 yaşa kadar tutkuyla, direnerek, azimle, yılmadan süregelen bir emzirme hikayesi. Bu aşkı yaşamak isteyen iki aşık ve onlarca tepki, isyan.. Bu bir direniş, bu bir destan.

Yeni bir anne için emzirmenin anlamı ne idi? Besleme, yetebilme, kendini kanıtlayabilme, gereklilik? Ya da tutku, aşk, bağ, esas, gerçeklik? Hepsi ihtimal. Ama bizde en esas olanı Aşk’tı. Kimi zaman karşılıksız, çoğu zaman karşılıklı. Yeri geldi reddedildi bir taraf, yeri geldi kınandı. Çoğu yer ve zamandan dışlandı. Ama adı üstünde bu bir aşktı. Öyle ya da böyle en güzel masallar gibi yaşanacaktı. Sağlıkçı, anne, komşu ya da bir dostun dahi ‘yeter’ dediğiyle yetinmemekti. Başka çocuklara bu aşk iksirini bulaştırabilecek kadar güçlü ve sihirliydi. Tüm tecrübesizliklere karşı kendini ve sevdiğini dinlemekti. Tüm maddeleri aradan çıkarmak, daha fazla dokunmaktı. Daha fazla anlamak, daha fazla yaşamak..

Yaşadıkça öğrendim ki hiçbir madde bir anneden daha sakinleştirici, güvenli değildi. Güvenebileceğin tek şey onunla öğrenmeye çalıştığın anneliğin, sığınabileceğin en büyük gücün hislerindi. Bağımlı olduğunu düşününlere inat bağlanmaktı aşk dedikleri. Bağlanmaktan korkmamak, korkmadıkça daha özgürleşmekti. Hislerinin zincirlerini kırmak kadar güzel hiçbirşey olamazdı. Bedeninin gücünü görmek, yeniden keşfetmekti.

Çalışmanın da zamanı geldi. Seninle geçen günler kadar güzeldi. Doya doya sarıldığımız her bir günün hatrına bize hiç kaprislenmedi. Birlikte olduğumuzdaki gücümüz ayrı kaldığımız her saati üzmemeye yetti. Bu bağ farklıydı, artık hiç kopmazdı.

Bitişi de güzeldi, hiç acıtmadı. Bağımlı olduğunu düşünenlere inat bağımsızlığını kanıtladığın gün sen bir kahramandın. Seni üzmediğim gibi beni üzmedin. Çünkü herşey içten geldiğinceydi, akışındaydı, ikimiz için de en iyisiydi. Adı üstünde bu bir masaldı, başı da sonu da güzel yazılmalıydı.

Yani bedenen doymaktan da öte, tam 3,5 yıl ruhunu besledim senin. Ve sen gerçekten hem bedenimi hem ruhumu doyurdun benim. İşte bu sahip olduğun özgüvenin, huzurun, bağımsızlığın ve şefkatin için hiç yılmadan yazdığımız gerçek bir aşk masalı ! Teşekkür ederim.