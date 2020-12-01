Bisküvili alaska tatlısı nasıl yapılır? - Alaska tatlısı tarifi

Evde fırın vs. gerekmeden pratik ve kolay alaska tatlısı hazırlayabilirsiniz. Puding ve bisküvinin birleşimiyle oluşan bisküvili alaska tatlısını sürekli yapmak isteyeceksiniz. Alaska tatlısı pudingli olduğu için özellikle çikolata sevenlerin tiryakisi olacak. Peki, alaska tatlısı nasıl yapılır? İşte bisküvili alaska tatlısı tarifi, alaska tatlısı yapımı...

Alaska tatlısı tarifi için malzemeler:

-2 paket kakaolu puding

-7 su bardağı süt

-4 paket kakaolu bisküvi



Üzeri için:

-2 paket krem şanti

-1,5 su bardağı süt

Çikolatalı sosu için:

-1 paket çikolata sos

-2 su bardağı süt

Bisküvili alaska tatlısı nasıl yapılır?

1. adım: Tencerenize hazır pudingleri koyup üzerine belirtilen süt miktarını ekleyin. Ocakta kaynayana kadar durmadan karıştırın.

2. adım: Pişen pudingin çabuk soğuması için ayrı bir kaba alın ve üzeri kabuk tutmaması için arada karıştırmaya devam edin. Puding soğurken bisküvileri rondodan geçirin.

3. adım: İlk sıcaklığı giden pudingin içerisine bisküviyi ekleyip karıştırın. Daha sonra pürüzsüz bir kıvam alana kadar blenderden geçirin.

4. adım: Tatlıyı borcama almadan önce borcamı su ile çalkalayıp fazla suyunu dökün ve daha sonra tatlıyı borcama iyice yayın, soğuması için buzdolabına kaldırın.

5. adım: Dolapta soğuduktan sonra bir karıştırma kabına iki paket krem şantiyi alın ve üzerine soğuk sütü ekleyip sert bir kıvam alana kadar çırpın.

6. adım: Tamamen soğumuş olan tatlının üzerine krem şantiyi yayın ve bir kaşık yardımı ile her yerine eşit gelecek şekilde dağıtıp tekrar buzdolabına kaldırın.

7. adım: Üzerinin sosu için bir paket çikolata sosu ve sütü tencereye alıp çırpın, kısık ateşte karıştırarak pişirin. Daha sonra üzeri kabuk tutmaması için sık sık karıştırarak tamamen soğumaya bırakın.

8. adım: Çikolata sosu iyice soğuduktan sonra krem şantinin üzerine gezdirin ve bir kaşıkla yayın.

9. adım: Daha sonra tatlıyı en az bir gece beklemesi için buzdolabına kaldırın.

Son adım: Bir gece sonunda servis edin.

Afiyet olsun.