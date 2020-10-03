Bizi baskılayan ve zorlayan koşullar
Özellikle yükselen burcunuzu okumalısınız
Bu hafta Plüton’un düzgün harekete dönmesi ve özellikle 9’unda gerçekleşen Mars-Plüton karesi çok büyük güçlerin açığa çıkacağını, kimi zaman bizi baskılayan, zorlayan koşulların içinde olabileceğimizi anlatıyor. Odaklandığımız konularda daha acımasız olabilir ya da büyük bir mücadele içinden geçebiliriz. Dolayısı ile bu dönemde şiddet içerebilecek durumlara dikkat edelim. 7’si civarında düşüncelerimizde sabit kalmak ya da direnmek yerine daha farklı bakış açılarına yer verelim. Bu dönemde aşkta ve ilişkilerde daha gerçekçi olma eğilimindeyiz. Eğlence yerini yeni görevlere, işlere bırakmakta.
AY TAKVİMİ
Hangi gün nelere önem verelim?
4 Ekim Pazar
Düşüncelerimizi ilginç şekilde ortaya koyabiliriz. Ancak alışverişlerde biraz daha dikkatli olalım.
5 Ekim Pazartesi
Parasal konular üzerinde daha fazla durma ihtiyacı var. Risk almak konusunda ikilem yaşayabiliriz.
6 Ekim Salı
Beklenmedik durumlar daha esnek olmamızı gerektiriyor. Sanatsal konularda daha başarılı olabiliriz.
7 Ekim Çarşamba
Daha açık bir iletişim kurmaya bakalım. Beklenmedik haberlerle yön değiştirmek durumunda kalabiliriz.
8 Ekim Perşembe
Düşüncelerimizi yayma konusunda hevesliyiz. Ancak kimi zaman detaylara çok takılabiliriz.
9 Ekim Cuma
Bugün ilişkilerimizden çok şey öğrenebiliriz. Beraberliklerde olumlu gelişmeler var.
10 Ekim Cumartesi
Duygusal açıdan dalgalı bir gün olabilir. Aşırı kırılganlık ya da çekişme söz konusu.