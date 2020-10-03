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03.10.2020 - 00:00 |

Bizi baskılayan ve zorlayan koşullar

Özellikle yükselen burcunuzu okumalısınız

Bizi baskılayan ve zorlayan koşullar
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Bu hafta Plüton’un düzgün harekete dönmesi ve özellikle 9’unda gerçekleşen Mars-Plüton karesi çok büyük güçlerin açığa çıkacağını, kimi zaman bizi baskılayan, zorlayan koşulların içinde olabileceğimizi anlatıyor. Odaklandığımız konularda daha acımasız olabilir ya da büyük bir mücadele içinden geçebiliriz. Dolayısı ile bu dönemde şiddet içerebilecek durumlara dikkat edelim. 7’si civarında düşüncelerimizde sabit kalmak ya da direnmek yerine daha farklı bakış açılarına yer verelim. Bu dönemde aşkta ve ilişkilerde daha gerçekçi olma eğilimindeyiz. Eğlence yerini yeni görevlere, işlere bırakmakta.

AY TAKVİMİ

Hangi gün nelere önem verelim?

4 Ekim Pazar

Düşüncelerimizi ilginç şekilde ortaya koyabiliriz. Ancak alışverişlerde biraz daha dikkatli olalım.

5 Ekim Pazartesi

Parasal konular üzerinde daha fazla durma ihtiyacı var. Risk almak konusunda ikilem yaşayabiliriz.

6 Ekim Salı

Beklenmedik durumlar daha esnek olmamızı gerektiriyor. Sanatsal konularda daha başarılı olabiliriz.

7 Ekim Çarşamba

Daha açık bir iletişim kurmaya bakalım. Beklenmedik haberlerle yön değiştirmek durumunda kalabiliriz.

8 Ekim Perşembe

Düşüncelerimizi yayma konusunda hevesliyiz. Ancak kimi zaman detaylara çok takılabiliriz.

9 Ekim Cuma

Bugün ilişkilerimizden çok şey öğrenebiliriz. Beraberliklerde olumlu gelişmeler var.

10 Ekim Cumartesi

Duygusal açıdan dalgalı bir gün olabilir. Aşırı kırılganlık ya da çekişme söz konusu.

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Bugün

Bugün Ay burcunuzda ilerlerken daha şanslı olabilirsiniz. Ancak aceleci olmayın. Kişisel işlerinizi ilerletmek açısından uygun koşullar içindesiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün sezgilerinize daha çok güvenebilirsiniz. Yalnız kalmak ve kendi içinize dönmek için de fırsatlar olabilir.Devamını Oku

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Bugün

Bugün arkadaşlarla bir arada olmak ve sohbetler açısından destekleniyorsunuz. Aynı zamanda gelecek yönünde plan yapmak da mümkün.Devamını Oku

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Bugün

Bugün aynı anda birden fazla işle uğraşmanız gerekebilir. Parasal konularla ilgili daha dikkatli düşünmek ve sorumluluk almak söz konusu.Devamını Oku

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Bugün

Genel olarak akıcı ve destekleyici koşullar içindesiniz. Yeni insanlar, yolculuklar ve yabancılar hayatınıza güzel şeyler getirebilir.Devamını Oku

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Bugün

Düşüncelerinizi olumlu tutmalı ve gereksiz endişelere yenik düşmemeye bakmalısınız. Parasal konular üzerinde durmak gerekebilir.Devamını Oku

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Bugün

Bugün eşinizle ya da sevgilinizle daha dengeli bir ilişki kurmaya bakmalısınız. Daha iyi bir dinleyici olmaya gayret edin.Devamını Oku

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Bugün

Hafta sonu olmakla birlikte, pek çok işle uğraşabilirsiniz. Aynı zamanda yeteneklerinizi geliştirebilecek fırsatlar içindesiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün kendi içinizde daha uyumlu olabilir ve içinizdeki sesi daha iyi duyabilirsiniz. Sevdiklerinizle bir arada olmak da keyifli olabilir.Devamını Oku

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Bugün

Bugün ev ve ailevi konular sizi daha bağlayıcı olabilirsiniz. Aynı zamanda evle ilgilenmeniz sorumluluklar da artıyor olabilir.Devamını Oku

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Bugün

Bugün ziyaretler ve zihinsel uğraşlar açısından oldukça verimli geçebilir. Duygularınızı daha kolay ifade edebileceğiniz bir gündesiniz.Devamını Oku

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Bugün

Eğer alışveriş yapmayı düşünüyorsanız hızlı fırsatlar bulabilirsiniz. Bugün kazançlı işler yapmak için uygun görünüyor.Devamını Oku

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