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27.06.2020 - 00:00 |

Bizi meşgul edecek temalar öne çıkmaya başlıyor

Özellikle yükselen burcunuzu okumalısınız!

Bizi meşgul edecek temalar öne çıkmaya başlıyor
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Bugünden itibaren yılın ikinci yarısında bizi meşgul edecek temalar öne çıkmaya başlıyor. Mars uzun süre kalacağı Koç burcuna ilerleyerek bizi daha hızlı karar vermeye, harekete geçmeye iten koşullar getirmekte. Bu hafta pek çok yeni fırsat ve hareketlendirici imkanlar var. 2 Temmuz’da Satürn de Oğlak burcuna geri dönerek, bir süredir ertelemek durumunda olduğumuz işleri, sorumlulukları yeniden karşımıza getirmekte. Bu dönemde her zamankinden daha kararlı ve disiplinli olmaya bakmalıyız. Haftanın ilk günlerinde ilişkilerimizi daha dengeli şekilde ilerletmeliyiz.

AY TAKVİMİ

Hangi gün nelere önem verelim?

28 Haziran Pazar

Bugün karşılıklı konulara ve hassasiyetlere daha çok önem verebiliriz.

29 Haziran Pazartesi

Hızlı gelişmeler ve yeni koşullar bizi daha çabuk düşünmeye zorluyor olabilir.

30 Haziran Salı

Parasal konularda daha sakin düşünmeliyiz. Günlük işlerde ani değişiklikler gündeme gelebilir.

1 Temmuz Çarşamba

Aşırı hırsın neden olabileceği konulara dikkat edelim. Duygusal inatçılık yapabiliriz.

2 Temmuz Perşembe

Bugün yeni şeyler denemek için daha hevesliyiz. İlişkilerimizde daha çok şey arayabiliriz.

3 Temmuz Cuma

Yüksek beklentilerimiz olabilir. Özellikle öğle saatlerinde daha gerçekçi olmakta fayda var.

4 Temmuz Cumartesi

Ay tutulması yaklaşırken bizi duygusal açıdan endişeli kılan durumlarla karşılaşabiliriz.

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Bugün

Ay bugün Başak’ta ilerliyor. Zaman alabilecek işlere ve uğraşlara daha çok dikkat etmelisiniz. Aynı zamanda sağlık ve hizmet konuları da oyalayıcı olabilir.Devamını Oku

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Bugün

Bugün sevdiklerinizle ilgili konularda daha hevesli ve girişken olabilirsiniz. Aşkta heyecan ve yeniliklere daha açıksınız, hayatın olumlu yönlerine odaklanabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün ailenizle ya da toprağa ait konularda yenilikler gündeme gelebilir. Ailevi konularda daha atılgan ve mücadeleci olabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün yakın çevrenizde çok daha aktifsiniz ve sürekli hareket halinde olabilirsiniz. Ancak sözlerinizde daha dengeli olmaya da gayret etmelisiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün elinizdeki birikimleri değerlendirmek için aktif bir uğraş içinde olabilirsiniz. Aynı zamanda yeni kazanç yollarını ortaya çıkması da mümkün.Devamını Oku

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Bugün

Bugün burcunuzda ilerleyen Ay sayesinde daha atılımcı ve cesursunuz. Ancak ailenizi ve sevdiklerinizi ilgilendiren konularla da ilgilenmeniz gerekebilir.Devamını Oku

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Bugün

Bugün düşüncelerinizde ve sözlerinizde aceleci olmamaya bakın. Kimi zaman geçmişten kaynaklanan konular yüzünden uğraşmak zorunda kalabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün arkadaşlıklar ve sosyal konular için yeni nedenler bulabilirsiniz. Hedeflerinize daha pozitif bakabileceğiniz, kendinize güvenebileceğiniz bir gündesiniz.Devamını Oku

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Bugün

Hafta sonu olmasına karşın çok daha hareketli ve girişken olabileceğiniz bir gündesiniz. Herkesin dikkatini çekebileceği adımlar atabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün kendinize güveniniz daha yüksek ve olaylara daha olumlu bakabilirsiniz. Uzaklar ve yolculuklar da dikkat çekebilir.Devamını Oku

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Bugün

Bugün biraz daha sakin düşünmek ve endişelerden uzak durmak gerekiyor. Psikolojik açıdan kendinizi daha fazla stres altında hissedebilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün ilişkilerinizde ve evlilikte daha düşünceli olabilirsiniz. Karşınızdakilerden beklentileriniz sizi daha hassas bir duruma sokabilirsiniz.Devamını Oku

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Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

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