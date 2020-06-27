Bizi meşgul edecek temalar öne çıkmaya başlıyor
Özellikle yükselen burcunuzu okumalısınız!
Bugünden itibaren yılın ikinci yarısında bizi meşgul edecek temalar öne çıkmaya başlıyor. Mars uzun süre kalacağı Koç burcuna ilerleyerek bizi daha hızlı karar vermeye, harekete geçmeye iten koşullar getirmekte. Bu hafta pek çok yeni fırsat ve hareketlendirici imkanlar var. 2 Temmuz’da Satürn de Oğlak burcuna geri dönerek, bir süredir ertelemek durumunda olduğumuz işleri, sorumlulukları yeniden karşımıza getirmekte. Bu dönemde her zamankinden daha kararlı ve disiplinli olmaya bakmalıyız. Haftanın ilk günlerinde ilişkilerimizi daha dengeli şekilde ilerletmeliyiz.
AY TAKVİMİ
Hangi gün nelere önem verelim?
28 Haziran Pazar
Bugün karşılıklı konulara ve hassasiyetlere daha çok önem verebiliriz.
29 Haziran Pazartesi
Hızlı gelişmeler ve yeni koşullar bizi daha çabuk düşünmeye zorluyor olabilir.
30 Haziran Salı
Parasal konularda daha sakin düşünmeliyiz. Günlük işlerde ani değişiklikler gündeme gelebilir.
1 Temmuz Çarşamba
Aşırı hırsın neden olabileceği konulara dikkat edelim. Duygusal inatçılık yapabiliriz.
2 Temmuz Perşembe
Bugün yeni şeyler denemek için daha hevesliyiz. İlişkilerimizde daha çok şey arayabiliriz.
3 Temmuz Cuma
Yüksek beklentilerimiz olabilir. Özellikle öğle saatlerinde daha gerçekçi olmakta fayda var.
4 Temmuz Cumartesi
Ay tutulması yaklaşırken bizi duygusal açıdan endişeli kılan durumlarla karşılaşabiliriz.