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11.01.2021 - 14:01 |

Böbrek Ağrısı Nasıl Geçer, Ne İyi Gelir? Böbrek Ağrısına Evde Ne Yapılabilir?

Böbrek ağrıları oldukça sık görülen bir rahatsızlıktır. Bu ağrılarının genel sebepleri travma ya da böbrek hastalıkları olabileceği gibi aynı zamanda sırtta hissedilen ağrılarda böbrek ağrıları ile karıştırılabilir. İşte, tüm detaylar.

Böbrek Ağrısı Nasıl Geçer, Ne İyi Gelir? Böbrek Ağrısına Evde Ne Yapılabilir?
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 Böbrekler, karın bölgesinin ardında, göğüs kafesinin hemen altında ve omurganın her iki tarafında, sırt kısmına yakın bir yerde, fasulye şeklini andıran organlardır.

 Böbrek Ağrılarının Belirtileri Nelerdir?

 Böbrekler, vücuttan atık ürünleri ve fazla sıvıyı uzaklaştırmaktadır. Ayrıca vücudun dengesini koruyan hormonları üretmektedir. Sırt ağrıları ile böbrek arılarını ayırt etmek zor olabilir. Sırt ağrıları genel olarak ağır kaldırma veya travma sonrasında oluşmaktadır. Böbrek ağrıları ise, kaburgaların hemen altında daha derin hissedilen keskin ağrılardır. Bu ağrılar karın ve kasık bölgesine doğru yayılmaktadır. Böbrek ağrılarının belirtileri ise;

Yüksek ateş,

Ağrılı idrara çıkma,

İdrarda görülen kan,

Mide bulantısı ve kusma,

Baş dönmesi,

Kabızlık ya da ishal,

İsilik,

Yorgunluk ve halsizlik,

Titreme şeklinde görülmektedir.

 Böbreklerin daha fazla tehlikeye girmesi sonucunda ise ortaya başka belirtiler çıkabilir. Bunlar;

Ağızda oluşan metalik tat,

Ağız kokusu,

Şişme,

Nefes darlığı gibi belirtilerdir.

 Ayrıca ağrıların altında yatan sebeplere bağlı olarak sol ya da sağ tarafta böbrek ağrısı oluşabilir. Bu ağrılar sırtın her iki yanında da hissedilebilir. Fakat hafif hasarlar başlangıçta herhangi bir belirti de göstermeyebilir. Şiddetli ağrılarda ise anormal kan basıncı, nabız ve şoka sebebiyet verebilir.

 Böbrek Ağrısı Nedenleri Nelerdir?

 Böbrek hatalıklarının pek çoğu böbreklerin fonksiyonlarını etkilemektedir. Akut ya da kronik olarak altında yatan ve sonradan edinilmiş hastalıklardan kaynaklanır. Diğer yandan doğumdan itibaren görülen rahatsızlıklarda böbrek ağrılarına neden olur. Böbrek ağrılarının nedenleri;

İdrar yolu enfeksiyonları,

Mesane Enfeksiyonu,

Böbrek büyümesi,

Böbrek enfeksiyonları,

Böbrek taşı,

Böbrek kanseri,

Böbreği sıkıştıran bir tümör ya da kaburga kırığı gibi etkenler,

Glomerülonefrit,

Böbreklerde oluşan kan pıhtıları,

Polikistik böbrek hastalığı,

İdrar akışının tamamen veya kısmen tıkanmış olması,

Böbreklerin dokusuna zararlı ilaçlar ya da toksinler,

Hamilelik, Delici travma ya da künt travma sonrasında ortaya çıkan böbrek laserasyonu,

Son dönem böbrek hastalığı şeklinde sıralanmaktadır.

 

Böbrek Ağrısına Benzeyen Ağrılar Nelerdir?

 Böbrek ağrısı oldukça anlaşılmaz bir ağrıdır ve pek çok ağrı durumu, böbrek ağrısını taklit edebilir. Böbreklere bağlı olmadığı halde, benzeyen ağrılar;

Sırt kaslarının gerilmesi,

Omurga sorunları,

Kaburga ağrıları,

Akciğer etrafındaki zarın kuru iltihabı,

Omurilikten çıkan sinirlerin kök iltihabı,

Zona, retroperitoneal fibroz ve aort abdominal anevrizması,

Jinekolojik sorunların tamamı böbrek ağrılarını taklit eder.

 

Böbrek Ağrısına Ne İyi Gelir, Evde Uygulanabilecek Yöntemler Nelerdir?

Böbrek ağrısı baş gösterdiğinde keskin ve derin bir sancı hissedilir. Genel olarak teşhisi konulan hastaların, hastaneye gitme durumları belirli aralıklarla gerçekleşir. Hastalığın sebebini bilen ve teşhisi konan kişi evde birtakım yöntemlerle böbrek ağrılarına çözüm bulabilmektedir. Bu bağlamda böbrek ağrısına ne iyi gelir;

 Limonlu Su: Limonata benzeri bir karışım hazırlanır ve günde en az bir en fazla üç kere içilir. Fakat içerisine çok fazla limon konmamalıdır.

 Karahindiba Çayı: Sindirim sistemiyle ilgili problemlerde ve ödem, safra kesesi gibi pek çok hastalık için ilaç niyetine kullanılmaktadır.

 Kereviz Suyu: İçerisindeki vitaminler ve bileşenler sayesinde kerevizin faydaları saymakla bitmez. Gün içerisinde belli aralıklarla içilebilir.

 Böbrek ağrılarını engellemek amacıyla, bu ağrıları çeken kişi özellikle soğuk havalarda, mutlaka çorap ve atlet giymelidir. Ayrıca böbrek rahatsızlığı olan kişiler üşütmekten kaçınmalıdır. Çünkü böbrek ağrılarının asıl sebebi üşütmektir. Ayrıca böbrek ağrısı olan kişiler tuvalete gitme ihtiyacı hissettiğinde ertelememelidir. İdrar ya da dışkı tutmak da böbrek ağrılarının oluşmasını sağlar.

 Sıcak su torbası da böbrek ağrılarına iyi gelmektedir. Böbreklerde ağrı hissedildiği zaman sıcak su torbasının içerisine, sıcak su doldurulduktan sonra direkt temas yerine, mutlaka bir havluya sarılmalı ve ağrının olduğu bölgeye yerleştirilmelidir. Diğer yandan böbreklerin çalışmasını sağlamak amacıyla günde en az 2 litre su ve periyodik aralıklarla nar suyu içilmelidir.

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