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21.04.2020 - 17:40 |

Böbrek nasıl pişirilir? Dana-kuzu böbrek tavada ve ızgarada nasıl pişer?

Sevilen bir sakatat türü olan böbrek, dana ve kuzu böbreği olmak üzere iki türdedir. Bu her iki böbrek türüyle de sakatat sevenler için lezzetli menüler hazırlanabilir. Kavurma ve ya sote olarak hazırlanan böbrek, çeşitli sebzelerle de pişirilmektedir. İşte böbrek türleri tavada ve ızgarada nasıl pişirilir?

Böbrek nasıl pişirilir? Dana-kuzu böbrek tavada ve ızgarada nasıl pişer?

Böbreği yumuşak ve lezzetli pişirmek, bazı püf noktalarına bağlıdır. Bu detaylar, böbrek pişirmeden önce mutlaka bilinmelidir.

Böbrek Nasıl Pişirilir?

Böbrek, üzerinde bir tabaka zara sahiptir. Pişirme işleminden önce bu zarın temizlenmesi hayli önem taşımaktadır. Zarın kolay temizlenmesi için böbreği yıkadıktan sonra birkaç dakika ılık suda bekletmek fayda sağlar. Bu sayede zar, böbreğin üzerinden kolayca ayrılacaktır ve zahmetsizce soyulup, temizlenecektir.

Böbreğin zarı temizlendikten sonra iyice yıkanmalıdır. Bu aşamada böbreği uzun süre suda bırakmamak, önemli bir detaydır. Aksi halde böbrek eti sertleşerek, zor pişebilir. Bu sebeple böbreği, suyun altında yıkayarak, doğrama işlemine geçebilirsiniz.

Böbreği doğrarken, ince ve küçük parçalar kesmeye özen gösterilmelidir. Hatta böbrek doğrandıktan sonra bir miktar sirkeli su hazırlanabilir. Üzerine sirkeli su serpilen doğranmış böbrekler, daha yumuşak pişme olanağı sunar.

Dana-Kuzu Böbrek Tavada ve Izgarada Nasıl Pişer?

Dana ve kuzu böbrek, birbirinden farklıdır. Kuzu böbrek, dana böbreğine göre daha yumuşaktır. Ve kuzu böbreği için daha az pişirme süresi uygulamak yerinde olacaktır. Gereğinden fazla pişirilen böbrek, sertleşecek ve yenmesi zor hale gelecektir. Pişirmede bu detaya dikkat etmek gerekir.

Böbreği tavada pişirmek için bir orta boy kuru soğan, birkaç adet yeşil soğan ve sarımsağa ihtiyaç duyulur. Bu malzemenin hepsini ince ince doğradıktan sonra, tavaya zeytinyağı ekleyerek, malzemeyi kavurmak ilk aşamadır. Soğan ve sarımsaklar kavrulduktan sonra üzerine doğranmış böbrekler alınarak kavurmaya devam edilir.

Tarifin son aşamasında tavaya birkaç adet ince doğanmış yeşilbiber de ekleyebilirsiniz. Baharat olarak dilediğiniz miktarda karabiber, pul biber, tuz, kekik ve nane konulabilir. Baharatlar ve yeşilbiber de tavaya eklendikten sonra, bir süre daha kavurmaya devam edin. Böbrekler yumuşayıp, pişince ateşten alın. Ve sıcakken yanında salata ve pilavla servis yapın.

Izgarada böbrek pişirmek için ise, böbreklerin yıkanıp temizlendikten sonra ızgaraya konulması kafidir. Izgaranın iyice ısınmış olması, bu tarifin püf noktasıdı

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