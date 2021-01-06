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06.01.2021 - 13:03 |

Böbrek taşı belirtileri nelerdir? Böbrek taşının tedavisi nasıl yapılır?

Hastalıklar ortaya çıktığı andan itibaren belirtilerinin iyi analiz edilip hemen tedaviye başlanması gerekir. O nedenle hastalıklar ile ilgili bilgi sahibi olunmalıdır. Böbrek hastalıkları da mutlaka ciddiye alınmalı ve belirtileri doğru analiz edilmelidir. Böbrek taşı belirtileri nelerdir? Tüm ayrıntıları ile sizler için derledik.

Böbrek taşı belirtileri nelerdir? Böbrek taşının tedavisi nasıl yapılır?
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Böbrek taşı yaşam kalitesini düşüren ve büyük sancılara neden olan bir hastalıktır. Böbrek taşı belirtileri ise kendini farklı şekillerde gösterir. Dolayısı ile bu belirtileri ciddiye alıp tedaviye başlamak gerekir. 

Böbrek taşı belirtileri nelerdir?

Hayatı olumsuz etkileyen böbrek taşı hastalığının pek çok farklı belirtileri vardır. Bu belirtiler ise mutlaka dikkate alınmalıdır. Böbrek taşı genellikle böbrek bölgesinde şiddetli ağrılar ile ortaya çıkmaktadır. Aynı zamanda idrar renginde ve kokusunda değişiklikler meydana gelir. Böbrek taşının en önemli belirtilerden bir tanesi idrar sırasında yanmalardır. Ayrıca kişide sürekli idrara çıkma olur. Böbrek taşı ilk defa görülen kişiler belirtileri farklı yorumlayabilir.

Ancak böbrekte hissedilen şiddetli ağrılar ve kasılmalar dayanılmaz olabilir. Bunun yanı sıra böbrek taşı hastalığına sahip olan kişiler mide bulantısı yaşadıkları gibi kusabilirler. Yemek yendiği anda çıkarılır. Böbreklerde şiddetli bir gerginlik görülür.

Böbrek taşının tedavisi nasıl yapılır?

Böbrek taşı belirtilerinin görülmesinden itibaren tedaviye geçilir. Böbrek taşının da doğru şekilde tedavi edilmesi gereklidir. Böbrek taşının tedavisinde böbrek taşının büyüklüğü çok önemlidir. Buna göre 5 mm'ye kadar çıkan böbrek taşları ağrı kesici, antispazmodik ilaçlar ve çok fazla sıvı alımı ile düşürülebilir.

Bu konuda doktorun belirleyeceği tedavi yöntemi uygulanır. Aynı zamanda bu şekilde taş kendiliğinden düşürülür. Bu boyutu geçen taşlarda ise farklı tedavi yöntemleri uygulanır. 5 mm'i geçen taşlarda ESWL yani vücut dışından şok dalgaları ile birlikte taş kırma yöntemleri uygulanır. Bu şekilde ise taşların vücuttan idrar ile atılmaları sağlanır.

PNL Perkütan Nefrolitotomi ile birlikte endoskopik kapalı bir ameliyat olan PNL yöntemi kırılamayan böbrek taşı tedavisinde uygulanır. Buna göre hasta kişiye bel bölgesinden bir santimetrelik kesi yapılır. Bu sayede lazer taş kırıcılar ile böbrek taşı kırılır. Ayrıca URS ile idrar yolundan üreteroskop cihazı ile girilerek kırılır. 

Böbrek taşı oluşumunun tekrar etmesi riski nasıl azaltılır?

Böbrek taşı genel olarak kendini tekrarlayabilir. O nedenle daha önce böbrek taşı düşüren kişiler tekrar böbrek taşı düşürebilirler. O nedenle böbrek taşı düşürmüş kişilerin yaşam tarzında değişikliklere gitmesi gerekir. Özellikle de yaz aylarında olmak üzere bol su içilmeli ve sıvı tüketimi artmalı. Aynı zamanda tuz tüketimi mutlaka kısıtlanmalı. Bu kişiler düzenli egzersiz ve yürüyüş yapmalılar.

Eğer böbrek taşı düşüren kişiler yüksek bir kiloya sahip olurlarda mutlaka kısa bir süre içerisinde kilo vermeliler. Bu sayede böbrek taşının yeniden oluşmasının da önüne geçilir. Aynı zamanda ani kilo kayıplarının önüne geçilerek taş oluşumu riski de azaltılabilir. 

Böbrek taşı tanısı nasıl konulur?

Böbrek taşı hastaları belirtileri yaşadıkları andan itibaren mutlaka bir doktora görünmeliler. Böbrek taşı belirtilerinin görülmesinin ardından doğru tanı konulması da oldukça önemlidir. Böbrek taşının tanısı görüntüleme yöntemleri ve laboratuvar tetkiklerinin sonuçlanması ile birlikte konulur. Ayrıca taşın böbrekte saptanabilmesi için de röntgen grafi ile ultrasonografiden de yararlanılabilir. Eğer böbrek taşı burada görünmeyecek kadar küçük ise bilgisayarlı tomografi ile birlikte kesin tanı konulabilir. Bu tanılar ile böbrek taşının yapısı ve boyutu da ayrıntılı bir şekilde bulunabilir. 

Böbrek taşını arttıran faktörler nelerdir?

Günümüzde böbrek taşları erkeklerde kadınlara göre neredeyse 3 kat daha fazla görülüyor. Bunun da pek çok nedeni var. Özellikle de böbrek taşı oluşumunu arttıran durumlara çok dikkat edilmesi gerekir. Sık geçirilen idrar yolu enfeksiyonları, sistinüri gibi böbrek hastalıkları böbrek taşı oluşumuna neden olabilir.

Sistemik olan çeşitli hastalıklar da böbrek taşı oluşumunu arttırıyor. Kronik bağırsak iltihabı yaşayan kişilerde böbrek taşı oluşumu daha da artabilir. Bunun yanı sıra gün içinde çok fazla sıvı almayan kişilerde böbrek taşı oluşumu artar. Ailesinde böbrek taşı hikayesi olanlar da bu hastalığa yakalanabilirler. Aynı zamanda hareketsiz bir yaşam tarzının benimsenmesi ile sağlıksız beslenme de böbrek taşı oluşumunu arttıran faktörler arasında yer alır.

Böbrek taşları nasıl oluşur?

Böbrek taşları genellikle böbrek kanalları içerisinde oluşmaya başlayan oldukça ser içerikli ve mineralli bir yapıya sahip olan taşlar olarak ön plana çıkarlar. Taşların oluşma nedenlerinin yanı sıra mekanizmaları da ayrıntılı olarak incelenmelidir. Böbrek taşlarının hareketsiz yaşam ve beslenme tarzına göre gelişme gösterdiği de bilinmektedir. Bunun yanı sıra doğuştan idrar yollarında anomali bulunan kişilerde böbrek taşına rastlanabilir. Ailesinde böbrek taşı hikayesi olan kişiler ile sistemik hastalıkları olan kişiler de böbrek taşı oluşumu riski taşırlar. 

Böbrek taşının zararları nelerdir?

Kişilerde görülen böbrek taşları zamanında ve doğru bir şekilde tedavi edilmezse çok kötü sonuçlar doğurabilir. Teşhis edilen ama tedavi edilmeyen böbrek taşları bulunduğu yerde geri dönüşümü olmayan zararlar bırakabilir. Özellikle böbrek taşının boyutu, bulunduğu yer ve tıkanıklık derecesine göre değişen yüzeylerde kalan böbrek taşı böbrek, mesane ve idrar yollarında hasarlar bırakabilir. İlerleyen süreçler de ise bu durum böbrek yetmezliği ve idrar yolu enfeksiyonlarına neden olur. 

Böbrek taşı ile ilgili merak edilenler

Böbrek taşı günümüzde en çok görülen hastalıklardan bir tanesidir. İş koşulları, sağlıksız beslenme ve hareketsiz yaşam tarzı nedeni ile oluşan böbrek taşları hayatın kalitesini düşürdüğü gibi hastalarda dayanılmaz sancılara da neden olabiliyor. Özellikle günlük su tüketimi az olan kişilerde böbrek taşı daha fazla görülebiliyor. Bu nedenle böbrek taşı oluşumunu engellemek için dikkat etmek gerekir.

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